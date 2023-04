Robo, tiroteo y confuso episodio en avenida Laprida: un comerciante asegura que le robaron más de un millón de pesos

Esta mañana, en la esquina de la avenida Italia y calle Laprida, un comerciante fue víctima del robo de una mochila que tenía adentro más de un millón de pesos.

La víctima, Maximiliano Pisetta, relató a La Radio que bajó en esa esquina para comprar en una panadería y dejó el auto estacionado, una vez dentro del local escuchó tiros y después se enteró que rompieron el vidrio de su auto y le robaron sus pertenencias.

«Fue un minuto o un minuto y medio, se ve que me vinieron siguiendo y rompieron el vidrio del acompañante para sacar una mochila«, detalló.

El hombre fue anteriormente a un reconocido banco de la ciudad, por eso concluyó que quizás lo vieron y lo siguieron: «Están siguiendo, vieron que paré ahí y aprovecharon».

TIROTEO

En cuanto al tiroteo que se produjo, dijo que fue por parte del guardia de la panadería: «Tiró tres o cuatro tiros, yo estaba adentro».

Pero reconoció que no pudo hablar con el guardia para saber cuántas personas eran o en qué se movían. «No hablé con el guardia porque salí a los rajes, no sé si hacer la denuncia o no, la verdad que una cosa de locos, estoy apurado a ver cómo cambio el vidrio del auto».

«Una locura lo que nos está pasando, evidentemente están marcando a la gente. Tenemos que seguir y seguir en la lucha», finalizó.

Sin embargo, testigos del hecho aseguraron a Diario Chaco que el guardia no portaba armas y negaron que sea él el que haya efectuado los disparos.



Diario Chaco

