La vocal de Sameep Liliana Spoljaric acusó que las protestas por los aumentos son «violentas» y «políticas»

A raíz de las últimas manifestaciones y protestas que se están realizando en Sáenz Peña y otras localidades por el aumento de la luz y el agua, la vocal de Sameep Liliana Spojaric, consideró que «son violentas y políticas».

Agregó que «no se puede estar incitando a través de grupos de Whastapp y de páginas de Facebook este tipo de manifestaciones violentas«, en declaraciones a Radio Visión.

Aclaró, además, que durante estos días las movilizaciones no han tenido una presencia masiva de vecinos que haya ido a reclamar a las oficinas de Sáenz Peña. «Me sorprende que se esté instigando a este tipo de prácticas que no hacen bien a nadie y debemos transmitir paz social porque debe primar el dialogo y el consenso«, sostuvo.

Aseguró que no tienen problemas de «atender a todos los que tengan que atender siempre y cuando se haga con respeto y con dialogo». «Todo lo que se pueda solucionar, se soluciona«, aclaró y agregó que el servicio está funcionando las 24 horas.

Retomó el tema de las protestas y dijo que son «actos vandálicos incitados por algunos militantes opositores como ha sucedido también en Villa Ángela. Me parece que la parte política debe transmitir un poco paz social, si bien la situación es difícil, pero no es la manera de proceder. Se dicen independientes y se sabe que detrás hay algo político».

Pidió «a las personas que están incitando a esta violencia» a que les pasen su número de usuario ya que «hay muchas personas que no están dados de alta y hay muchos que no están pagando el agua, porque tenemos que hacer una ley pareja para todos».

Por último, adelantó que la empresa realizará una denuncia penal contra lo que ella considera es «incitar al a violencia cuando se llama a la protesta» a través de distintos flyer.

Diario Chaco

Comentarios