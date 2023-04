Berni, tras ser asistido en un hospital: «Duele más que un bonaerense fue asesinado»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo tras ser atacado durante una protesta de colectiveros en La Matanza, que el crimen del chofer de la línea 620 «no fue un hecho habitual» en cuanto a su modus operandi, y consideró a la agresión como «un golpe más» que «no hace mella».

«Uno muere de pie y no arrodillado», expresó el funcionario en la puerta del Hospital Churruca, donde se solidarizó con la familia del chofer asesinado «a sangre fría» y contó que está a la espera de estudios médicos para ver si es necesario ser operado debido a un «fractura de malar» derivada de la agresión.

«Entiendo el dolor que están pasando. Estoy acá porque sé lo que pasan todos los días», manifestó el ministro mientras era protegido por la Policía.

Detrás de lo expresado por Berni se escucharon gritos de enojo por parte de los diversos colectiveros que están de paro: «Soy el único que da la cara. No me escondo».

Respecto al momento en que fue evacuado, sostuvo: «Me llevaron arrastrándome, yo no me quería ir bajo ningún punto de vista. Cuando la Policía avanzó, le pedí por favor que no avanzara porque estábamos resolviendo el problema. La Policía de la Ciudad cumplió con un protocolo, aunque no sabía lo que estábamos hablando en ese momento, lo teníamos prácticamente resuelto, nos estábamos poniendo de acuerdo sobre dónde nos íbamos a reunir».

KICILLOF, BERNI Y D»ONOFRIO REUNIDOS

El gobernador bonaerense Axel Kicillof está reunido en la sede de la gobernación bonaerense con representantes de la UTA tras el crimen del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos.

Tambien participan el ministro de Transporte Jorge D»onofrio y el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

