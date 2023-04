Camioneros, familiares y amigos se concentraron en Sáenz Peña por el crimen de Fernando Francovich

A 11 días del asesinato de Fernando Francovich, este mediodía camioneros de distintas provincias se concentraron en la rotonda de acceso de Sáenz Peña para pedir justicia por la muerte del joven que ocurrió en la localidad de Concepción del Bermejo.

«Justicia por Fernando Francovich, no falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen» rezaba un gran cartel en la movilización de este domingo.

Mónica Corniali, madre de Fernando, agradeció la presencia de los colegas de su hijo que se hicieron presente en esta manifestación como así también la de los familiares y amigos.

Así las cosas, Mónica manifestó estar «dolida, preocupada y desesperada» por encontrar a los culpables. «Fue una banda la que actuó impunemente, venía actuando hace tiempo ya de esta manera. Lo asesinaron a balazos a mi hijo, hay detenidos pero creo que hay mucho más detrás de esto«.

«No voy a descansar hasta que se esclarezca todo y caiga hasta el último implicado de la banda porque a mí me arrancaron lo más sagrado que tenía que era mi hijo«, dijo conmovida la madre de Fernando.

Cabe destacar la semana pasada se llevó a cabo una manifestación similar en Villa Ocampo donde todo el pueblo salió a pedir justicia por el crimen de Fernando Francovich.

Diario Chaco

Comentarios