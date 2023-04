Sáenz Peña conmocionada por la dramática forma en que un vecino reclamó un robo

Ayer por la tarde, Saenz Peña estuvo conmocionada luego de saber que un hombre muy molesto, estacionó su auto frente a la vereda del Banco Nación, ubicado en las calles céntricas 12 y 7 de esa localidad en reclamo de un robo del cuál había sido vícitima la noche anterior.

«No quiero vivir más con el daño que me ocasionaron, me robaron todo los ahorros de cada segundo de trabajo, esto es terrorismo, esto es una masacre, esto no es una ciudad, es un campo de exterminio», fueron las palabras usadas por el arquitecto de 35 años tras amenazar vía redes sociales, que se inmolaria con una bomba si no tenía una respuesta de forma inmediata.

De esta manera, quería ser escuchado por una autoridad municipal y que esta, se hiciera presente en el lugar rápidamente. Ante su medida extrema, comerciantes y vecinos cercanos entonces, dieron aviso a de la Policía del Chaco, Bomberos, y efectivos de Gendarmería y Policía Federal, que luego de haber sido notificados, se hicieron presentes para colaborar con lo que estaba ocurriendo.

En tanto que, también fueron las mismas autoridades quiénes advirtieron a los vecinos no intervenir en el hecho ni asomarse a las veredas.

Autoridades

Se pudo saber, tras los reclamos del arquitecto que solicitaba la presencia de una autoridad municipal, además se hicieron presente personal de la Fiscalía de Turno, que dialogaron con el mismo, y al paso de los minutos el nerviosismo que iba en efervescencia, hasta que llegó un familiar cercano que hizo deponer la actitud del vecino. Que finalmente en el bolso no llevaba ningún artefacto explosivo.

Se inmolaría

El reconocido profesional de medio se trataría de un arquitecto de 35 años, que en su momento de crisis nerviosa por un robo millonario que había sufrido en su domicilio 24 horas antes de la acción que lo llevo a amenazar con inmolarse, finalmente al cabo de varios minutos de negociación con autoridades policiales y judiciales, y la llegada de un familiar cercano, lo hizo desistir de abandonar tal actitud. Y recién ahí se pudo corroborar que en el bolso donde decía que tenía una bomba, no llevaba ninguna clase de explosivos.

El desencadenante

Se pudo saber que el desencadenante de la espiral de violencia a que llevo al profesional a tomar tal medida, fue el robo que sufrió en su lugar de trabajo. Desde donde los malvivientes se llevaron, televisores led, notebook, y una importante suma de dinero en efectivo, que según se pudo saber, rondaría el millón de pesos.

Fue esa actitud que el vecino hizo saber en las redes sociales, y donde además advertía de la medida que llevaría a cabo, por el daño que le ocasionó el robo, que fueron los ahorros de su vida, decía en su cuenta de Instagram. Y debido a esos daños, es que tomaría la decisión de inmolarse por el momento difícil que estaba pasando.

Tras llegar todo a un final feliz, el vecino fue conducido hasta la seccional primera de policía, donde se le formalizaría una causa por el hecho que provoco la conmoción y otras actas de contravención.

