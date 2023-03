Un intendente echó a dos mecheras de un pueblo tras denuncias por robos a comercios

El intendente del municipio bonaerense de Salto, Ricardo Alessandro, echó del pueblo a dos mujeres que se encontraban sentadas en una confitería, quienes fueron denunciadas por robos a varios comercios de la zona.

«Afuera del pueblo, atorrantas», las increpó el mandatario comunal y las mujeres se fueron tapándose la cara mientras uno de los vecinos indignados las filmaba y las interrogaba.

«¿Por qué vinieron a robar a Salto?», les recriminó el vecino y agregó: «Están vestidas de la misma forma en que fueron registradas por las cámaras de seguridad del local comercial ubicado en Maipú y Buenos Aires».

El hijo del funcionario, Camilo Alessandro, compartió el video en redes sociales y defendió el accionar de su padre: «Este es mi viejo. Un tipo con errores y aciertos, al que algunos le dicen «loco» y se enojan cuando se manda algún exabrupto. A mi viejo se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay algo que le sobra es su compromiso para dejarlo todo por el enorme amor que tiene por Salto».

«En el video, el Cura no hace otra cosa que querer cuidar a los comerciantes y laburantes de Salto y por eso les dice a dos delincuentes (que ayer fueron detenidas por robar y luego tristemente liberadas en pocas horas por la justicia inoperante), que no son bienvenidas, que no tienen nada que hacer en nuestro pueblo, que es un orgullo para quienes se rompen el lomo todos los días», continuó.

Comentarios