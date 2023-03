GOBIERNO Y REPRESENTANTES DE LA OMS ACORDARON AGENDA PARA PROFUNDIZAR LAS POLÍTICAS DE SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA

A través del informe “Transformar la Salud Mental para todos”, representantes de la Organización Mundial de la Salud expusieron experiencias internacionales para el desarrollo, tratamiento y mejora de políticas públicas en materia de salud mental. Además, se expusieron dos nuevos espacios para abordar la temática con la participación de los tres poderes del Estado y la comunidad chaqueña.

El gobernador Jorge Capitanich recibió este lunes a la directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dévora Kestel, quien presentó el informe de situación “Transformar la Salud Mental para todos”, documento que busca mejorar las políticas públicas en ese ámbito. Además, se expusieron dos nuevos espacios interinstitucionales para trabajar la temática de salud mental en la provincia.

“Prestamos atención a la cuestión de la salud mental porque entendemos que es un problema de magnitud creciente y que requiere el diseño y ejecución de políticas públicas que nos permitan fortalecer la inversión y el trabajo desde el sector público y privado”, expresó Capitanich, acompañado por la ministra de Salud, Carolina Centeno.

El informe “Transformar la salud mental para todos” busca inspirar, informar y transformar las políticas para mejorar los servicios de salud mental para todas y todos en todas partes. Cita ejemplos de buenas prácticas alrededor del mundo, experiencias e invita a todas las comunidades a trabajar para profundizar el valor y el compromiso que se le da a la salud mental, transformar entornos y fortalecer sistemas de cuidado de la salud mental.

Capitanich remarcó además la importancia de que las políticas públicas en materia de salud mental tengan un enfoque integrador, y explicó: “Una persona que asiste al consultorio de salud mental no solamente necesita la atención. Necesita de un lugar para vivir, empleo, acceso a la educación y poder construir un proyecto de vida que debemos acompañar como Estado”, remarcó y llamó a “generar modelos de inserción en los entornos sociales, con una activa participación comunitaria y el desarrollo de políticas sistémicas”.

La provincia del Chaco cuenta con una serie de iniciativas y políticas públicas para fortalecer el acceso a la salud mental, tales como la Mesa Intersectorial de Políticas de Salud Mental y Adicciones, el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones Local, o la adhesión a la Ley de Salud Mental N° 26657.

Por su parte, Dévora Kestel destacó que “este informe es una respuesta a una demanda creciente sobre salud mental, una problemática que se ve cada vez más en todos los países donde trabajamos y donde no necesariamente se trabaja sobre ello. En palabras simples, se trata de un documento con lenguaje accesible destinado a quienes implementan políticas de salud, dando sugerencias concretas de cuál es el camino para mejorar los sistemas de salud mental en el mundo”.

Kestel destacó que “los temas de salud mental ya venían tratándose de una manera distinta con anterioridad, y la pandemia vino a reforzar esa visualización. A partir del sufrimiento y del encierro, hoy se habla más del tema, sin que eso nos lleve a una posible marginalidad. Se podría decir que normalizó el tratamiento de la salud mental”.

Durante la reunión, también se expusieron dos nuevas herramientas: la Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Coprisma) y el Consejo Consultivo Honorario Provincial en Salud Mental y Adicciones (CCH).

En el caso de Coprisma, se trata de un organismo que convoca al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a poder discutir, en el marco de la Secretaría General de la Gobernación y en coordinación con el Ministerio de Salud, qué políticas se desarrollarán en esta materia y qué se necesita para fortalecerlas.

La participación de todos los sectores del Estado tiene como fin diagramar y efectivizar políticas públicas integrales que tengan como objeto el mejoramiento de la salud mental de la población chaqueña. Mientras que el CCH permitirá sumar las voces de usuarios y usuarias del sistema, del sector público y privado.

La ministra de Salud Pública, Carolina Centeno, agradeció la posibilidad de conocer la realidad de otros países del mundo ya que son “realidades que se evidencian en nuestra provincia. La salud mental es cosa de todos, sectores públicos, privados, organizaciones sociales, y el Estado tiene la obligación de aportar cuidado de la salud mental”, remarcó.

En representación de usuarios de Salud Pública, Juan Benítez, celebró la posibilidad de contar “con un Estado presente, que nos escucha, nos da oportunidades de trabajar, expresarnos, porque la salud mental es todo básicamente y si uno no la tiene, no puede tener una vida digna y con oportunidades de integrarse a la sociedad”, expresó.

Participaron la representante de Salud Mental en Argentina por la OPS, Liliana Urbina, la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Bittel, la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini el presidente del INSSSEP, Antonio Morante, la vicepresidenta del INSSSEP, Mabel Viña Simoncini, el director de Salud Mental de la provincia, Diego Collantes, y en representación de usuarios de Salud Pública, Juan Benítez.

