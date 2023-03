Quitilipi pidió justicia por Antonela Altamirano y Evaristo Saux

Familiares, amigos y colegas de los docentes Antonela Altamirano y Evaristo Saux concretaron la primera marcha de silencio para pedir justicia a 10 días del horrendo doble crimen que enlutó a la comunidad. En la oportunidad se reiteró a los vecinos la necesidad de aportar información fehaciente, implorando desde las familias la colaboración de posibles testigos para que el episodio no quede impune y los responsables paguen las consecuencias.

Cientos de vecinos quitilipenses se sumaron a la manifestación que inició en la plaza central para brindar apoyo al clamor por la muerte de los docentes. También asistieron representantes del gobierno municipal y de entidades intermedias. Antes de la partida se leyó una carta de la madre de Antonela, presente en el lugar junto a otros familiares. En ella se expresó la gratitud por el apoyo y el pedido de ayuda con cualquier información que se pueda brindar.

‘Les imploro, es de suma importancia para que se haga justicia. Es desgarrador tener que hablar de un tema tan triste, pero debemos levantar la voz por este caso que necesita ser resuelto y no quedar en la nada como muchos otros‘, resaltó el escrito. Una hermana de Evaristo, Patricia, también se unió a la solicitud. ‘Fue un hijo de este pueblo y hoy lo necesita para hacer justicia; a la sociedad, no seamos cómplices. Que los homicidas no caminen entre nosotros. Por favor no nos dejen solos‘, pidió muy compungida.

«QUE ESTO NO PASE NUNCA MÁS»

Profesoras del IES Pisarello dirigieron las instancias del sencillo acto, recordando con gran congoja al colega profesor en Química y la exalumna de Nivel Inicial. ‘Repudiamos enérgicamente ante las dos vidas arrebatadas tan salvajemente y sin piedad alguna; pedimos justicia para que este caso no quede impune y que los crímenes a manos de personas violentas no sigan sucediendo en nuestra ciudad. Que se investigue y salga a la luz la verdad de los hechos‘, enfatizaron las docentes Silvia Moreira y Mónica Barrios.

La marcha recorrió silenciosa varias calles del sector céntrico con pancartas y fotos, encabezada por los padres e integrantes de ambas familias en medio de un gran dolor. Al regreso a la plaza continuaron las palabras de repudio hacia la incertidumbre que existe alrededor del esclarecimiento del femicidio y homicidio. Una prima de Evaristo insistió: ‘La gente que sabe la verdad, que hable. Hoy debería estar el pueblo entero acá, tenemos que estar todos unidos porque mañana puede ser cualquiera si no hacemos algo por evitar´.

Hija de la docente: «Respeten a la familia»

Impulsada por tantas emociones encontradas durante las distintas instancias de la marcha, decidió hablar también la hija adolescente de la maestra Altamirano. ‘Que se haga justicia y esta caso no sea como otros. El que lo hizo dejó corazones muy heridos; dejó a hijos, a familiares, compañeros y amigos muy dolidos. Ella fue una muy buena amiga. Pido por favor que respeten a la familia, porque hay comentarios muy dolorosos. Que se haga justicia y esto no vuelva a pasar nunca más´, expresó la joven.

El acto concluyó con un cerrado aplauso y el compromiso de continuar con las marchas hasta que se logre el esclarecimiento.

Diario Chaco

Comentarios