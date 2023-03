CAPITANICH LANZÓ LA PRIMERA ETAPA “Vamos a Enseñar”, un programa que entrega tarjetas diferenciales a docentes de 50 localidades

Desde Presidencia de la Plaza, el gobierno provincial lanzó el programa “Vamos a Enseñar”, oportunidad en la que el gobernador Jorge Capitanich entregó tarjetas de tarifa diferencial a docentes de 50 localidades que podrán acceder a 20 viajes gratuitos durante cada mes. Se trata de “una reivindicación histórica que permite la implementación del boleto docente”, aseguró el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el intendente local, Diego Bernachea, Capitanich comentó que este beneficio contó con un mecanismo de inscripción cercano a los 1.700 docentes que se va a actualizar en el mes de abril para alcanzar a más trabajadoras y trabajadores del sector educativo. “El boleto docente se agrega al transporte estudiantil gratuito y tiene que ver con la garantía del derecho a la educación con beneficios directos e indirectos”, destacó ante gran concurrencia de docentes que celebraron este beneficio.

El viaje promedio de un trabajador docente implica cerca de 65 kilómetros, y de esta manera acceden a un ingreso directo de 16.800 pesos. “El plan vial en la provincia ha sido muy importante y eso significa aumentar la conectividad de líneas de media distancia. Vamos a trabajar en la renovación de unidades y en la redefinición de la frecuencia de las mismas para que las y los docentes puedan cumplir sus horarios”, concluyó el gobernador chaqueño.

Y cerró: “Estamos muy contentos de estar en Presidencia de la Plaza lanzando este beneficio para que las y los trabajadores del sector educativo cuenten con una reivindicación legítima porque su trabajo hace al desenvolvimiento de una tarea primordial para la sociedad”.

El mandatario destacó que la iniciativa permite lograr “un beneficio directo que mejora el ingreso para cada uno de los trabajadores docentes”. Además, recordó la importancia del Plan provincial de inversión vial, que posibilita que se abran nuevos caminos y facilita el transporte de media distancia: “Las rutas que se hacen, aumentan la capacidad de conexión de media distancia”, indicó.

Asimismo, informó que se trabaja en la renovación de unidades, para cumplir con las frecuencias que requiere el traslado docente interurbano. “Continuaremos trabajando juntos para que mes a mes funcione mejor”, afirmó.

La actividad se realizó en la E.E.P. N° 58 “Justo José de Urquiza” en Presidencia de la Plaza, y contó con la presencia de los ministros de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons y de Educación, Aldo Lineras, además del subsecretario de Transporte, Tomás Yazlle, el intendente local, Diego Bernachea y sus pares de Quitilipi, Ariel Lovey, y de Villa Ángela, Adalberto Papp.

Una nueva política de apoyo al sector docente

El ministro Santiago Pérez Pons expresó: “Estamos muy felices de lanzar esta nueva medida de apoyo al salario de las y los docentes, que permitirá también mejorar la situación de transporte porque sabemos el esfuerzo y dedicación que hacen todos los días”.

En ese sentido, mencionó que el Chaco pasó de ser la provincia número 20 a ser la número 8 en tema de salario docente. “Nosotros estamos convencidos que para mejorar la calidad educativa, el docente tiene que ganar mejor pero también es necesario consolidar una política pública en donde subamos un escalón y habla de la sostenibilidad de que estemos mejor”.

En tanto el ministro de Educación, Aldo Lineras recordó que la medida viene a dar respuesta “a una demanda largamente añorada por la docencia en función de la dificultad que significa para el sector tomar un cargo docente fuera de la localidad donde se reside”. Y agregó: «De esta manera, estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Capitanich en el marco de las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de las y los docentes».

Por su parte, el subsecretario de transporte Tomás Yazlle explicó los aspectos técnicos de la medida y destacó el trabajo conjunto con los intendentes, empresas de transporte y los ministerios de Educación y Economía. “Fueron muchos meses de trabajo para lograr esta nueva política pública que beneficiará a docentes que residan en una localidad y trabajen en otra porque tendrán un ahorro de 16 mil pesos mensuales”.

El intendente de Presidencia de la Plaza, Diego Bernachea, manifestó que esta nueva medida es posible gracias a “la sensibilidad y sentido común de un gobernador que decidió resolver una situación que afectaba a los docentes en el aspecto económico y en otros aspectos de su vida diaria”. El jefe comunal agradeció a los docentes por su esfuerzo para garantizar los días de clase y mencionó que permanentemente se llevan adelante mejoras en infraestructura escolar. “Duplicamos la posibilidad de la oferta educativa en Plaza”, aseguró.

Andrea Caballero, una docente beneficiada con este programa, contó: “Hace 8 años viajamos a dedo con un grupo de docentes desde esta localidad hasta Resistencia, a pesar de las inclemencias del tiempo, con lluvia, frío, sol. Queremos agradecer al gobernador Capitanich por este beneficio, y a la gestión de nuestro querido intendente. Tenemos una felicidad enorme”.

¿Cómo funciona?

Cada docente cuenta con una tarjeta personalizada, la cual tiene todos los beneficios activados mensualmente de manera automática. Una vez que suban al colectivo apoyarán la tarjeta en el lector y se descontará un viaje. Los viajes no son acumulables, es decir que contarán con dos viajes por día solicitado y en caso de no ocuparlos no podrán usarlos otro día.

Por otro lado, el chofer tiene la posibilidad de validar los datos del beneficiario, solicitando DNI y contrastando con datos de la validadora. Cada tarjeta tiene un código QR, mediante el cual el beneficiario podrá consultar la cantidad de viajes pendientes y el historial de movimientos.

A su vez, el beneficio cuenta con un tramo liberado entre puntas, por lo tanto la tarjeta puede ser utilizada tanto en la localidad de residencia hacia la de destino y viceversa, como entre las localidades que queden entre los municipios que ya fueron declarados.

Asimismo, en el caso de nuevos beneficiarios en la segunda etapa, se mantendrá abierta la preinscripción al programa mediante el Sistema Integrado de Educación (SIE), a través de la plataforma de Tu Gobierno Digital y controlado por el MECCyT de la provincia, de esta manera se irán otorgando beneficios por etapas. Aquellos docentes que ya cuentan con el boleto diferenciado van a poder modificar sus viajes en caso que sus rutas sean modificadas por reasignaciones o diversas causas laborales mediante un e-mail a la cuenta oficial del programa: vamosaensenar@chaco.gob.ar.

Comentarios