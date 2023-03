Policía secuestró partes de motocicletas de una vivienda en Machagai

Personal Comisaria Machagai en colaboración con personal de la Comisaria de Presidencia de la Plaza, al estar circulando por Barrio Pueblo Viejo, observaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, y al intentar identificarlo, uno de ellos se bajó del rodado y continuó corriendo mientras que el otro emprende huida a gran velocidad. La prevención hace el seguimiento del que salió corriendo, ingresando este por varios terrenos e ingresa a un inmueble, abre una ventana y continúa su carrera perdiéndose de vista de los uniformados. En dicho inmueble no había persona alguna, solamente partes de motocicletas.

Se procedió al formal secuestro de once llantas de motocicletas, nueve de rayos y dos de aleación, dos cuadros de motocicleta, cuadro 110 c.c. no visible, un escape marca Guerrero, carenados varios, tres tanques de combustible, ocho tapas de cilindros, cuarto cárter de moto, cuatro motores sin marca visible, un asiento, un casco. Se instruyen actuaciones fines establecer procedencia.

Comentarios