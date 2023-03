Desde Sameep desmienten comunicado sobre corte del suministro

En el día de ayer, a través de estados de Whats App y en las redes sociales circuló un falso comunicado en el que se hacía uso del Director de Zona II de Sameep, Omar Chavez, en el cual se comunicaba el corte del servicio de agua por 96 horas.

Radio La Red diálogo con Chávez, quien desmintió la información y aclaró que no hay ningún corte programado. “Asombran este tipo de acciones en donde se busca generar malestar en la gente con información que no es cierta, si bien hemos tenidos inconvenientes la semana pasada, que no estaban previstos y que ocasionaron muchos inconvenientes, por lo cual pedimos disculpas a nuestros usuarios, nosotros desde el día sábado estamos bombeando agua con todos los equipos prendidos, sin interrupciones, lo cual nos garantiza que podamos normalizar el servicio lo mas antes posible”, sostuvo.

En esta línea agregó que “ no hay previsto ningún tipo de intervención o corte a menos que sea por causas externas como posible corte de luz, algo que uno no tiene previsto y suelen generar algún tipo de inconveniente menor, pero después no hay programado nada y no se va a suspender el servicio ni a cortar de ninguna manera”, aseguró.

El Director de Zona II, pidió a la sociedad que ante estas situaciones verifique la información en las redes sociales o comunicándose con la empresa.

Por otra parte, explicó que hay barrios en los que tarda un poco más en que llegue el suministro de agua, debido al uso de bombas que generan que las cañerías se vacíen. Sin embargo ante esta situación, también pidió a la comunidad que lo notifiquen a la empresa ya que van identificando los barrios en donde ocurre esto y analizan soluciones para que el

Asimismo aclaró que todos los días toman muestras del agua para que sea analizada y que es para consumo. En esta línea detalló que si el suministro no llega en óptimas condiciones a los domicilios, son casos puntuales que pueden verse afectados por factores externos.

“Les pedimos que informen para trabajar y resolver, el agua de SAMEEP es apta para consumo y si no llega así a los hogares tenemos que tratar de buscar el problema y resolverlo”, concluyó.

Radio La Red Noticias

