Denunció que una niña podría estar siendo abusada por su padrastro y dijo que no le «dieron artículo»

Una mujer de 43 años denunció que sospecha que su sobrina nieta de 12 años es abusada sexualmente por su padrastro.

La mujer contó que tiene una sobrina con tres hijas de 7, 9 y 12 años y que hace un tiempo viven con su actual pareja, un hombre de unos 50 años de edad. Según la denuncia realizada en la división de Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, la mujer «hace un tiempo notó comportamientos extraños» lo que la hizo sospechar. Además, contó que «ayer (su sobrina) vino a mi casa ya que era el cumpleaños de una de mis hijas y noté a la menor con una panza como si estuviera embarazada». Relató que le dijo a la madre de la niña lo que ella creía que estaba pasando y que esta la habilitó a hacer una denuncia.

En comunicación con Diario Chaco , amplió su relato con algo que dice que pasó hace dos años atrás: «Nosotros vivíamos en el campo, después yo me vine a vivir acá a Sáenz Peña y la nena andaba con nosotros, venía a la casa a visitarnos y todo. En una siesta yo me voy y lo pillé al padrastro. Me voy y le cuento a la madre y le pregunto qué pasa y ella no me dice nada. Le dije ‘vamos te llevo a la comisaría a hacer la denuncia’, y ella me dijo que no, porque él los tiene amenazados».

Recientemente se da la visita donde la mujer reafirma sus sospechas: «Veo que la nena está embarazada. Le pregunto a la madre, no me dice nada. Le pregunto a la nena, me dice que no, que no está embarazada, pero de lejos se le nota porque tiene grande la panza y ellas son flaquitas». Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre el estado de la niña.

Contó que la Comisaría de la Mujer le tomó la denuncia y que se comunicó tanto con el padre de la niña como el de su hermana más chica, y que recibió apoyo de ambos.

Previamente la mujer aseguró que recurrió a la Comisaría Cuarta pero que «no me dieron artículo», «Después me fui a la UPI, tampoco me dieron bola. Me fui a la comisaria de mujeres y ahí si me tomaron la denuncia. Me dijeron que me quede tranquila que ellos van a mover los papeles», relató.

Por su parte, el padre de la más chica de las niñas bajo el cuidado de la mujer, dialogó con Diario Chaco y ratificó la versión de la denuncia, además de que contó que decidió enviar la denuncia a medios locales.

«La señora tiene 3 nenas una de 7 años es mi hija, ellos viven en el campo. Yo no tengo contacto con ellos porque fuimos a mediación y ella se comprometió en dejarme ver a la nena porque yo pago cuota alimentaria y ella no cumplió, cuando yo me fui al lugar donde ellos vivían en el campo no estaban más ahí», contó acerca de su situación.

Sobre los últimos hechos que llevaron a la denuncia, dijo que «el domingo a la mañana viene una tía de la señora y me dice lo que estaba pasando, me cuenta que ella radicó la denuncia porque una de las nenas más grande está embarazada y que supuestamente es del padrastro».

«Me fui y hablé en la UPI y me dicen que estaba hecha la denuncia, que hablaron con la Policía pero que no tienen móvil ni personal para ir hasta el lugar porque queda en Sáenz Peña hacia al norte a unos 15 o 20 kilómetros. Iban a tratar de comunicarse con la señora, citarla, pero hasta ahora estamos en la nada con eso porque no sabemos lo que está pasando, si van a investigar eso o si va a quedar así nomás».

Diario Chaco

Comentarios