Doble homicidio en Quitilipi: el único detenido podría declarar la semana próxima

Tras presentarse ayer de manera espontánea en la Dirección de Zona Interior de Sáenz Peña, el único detenido por el doble homicidio de Quitilipi podría prestar declaración de imputado o abstenerse la semana entrante.

La información fue confirmada por el abogado defensor de Francisco Antonio Escalante alias «Panchi», Miguel Lukach. Los actos procesales de relevancia, como la toma de posesión oficial del cargo como abogado defensor más la indagatoria que se le pueda tomar al acusado, se realizarán la semana que viene.

«Siempre las condiciones no se dan en el momento inmediato. Me consultó, elaboramos lo que íbamos a presentar y consideramos que era adecuado el comparendo», dijo Lukach y agregó que «siempre se dilata un poco, no son inmediatas las presentaciones espontáneas».

Por otro lado, el abogado señaló que «era conveniente» identificar dónde se encontraba «parado» su cliente «desde el punto de vista jurídico y procesal». En este sentido, profundizó: «No hay elementos de convicción suficientes para sindicarlo a él como el autor del hecho. Estamos en un período primigenio de la investigación. Recién se inicia, hay un abanico de posibilidades porque incluso en la presentación judicial planteo todo ese abanico; y esa línea de investigación se va a empezar a correr hacia otros lugares. Obviamente se hace foco en la ex pareja de la víctima en primera instancia, por eso estamos en esta situación».

Así las cosas, Lukach aclaró que la calificación legal del hecho la realizará la Fiscalía -N°1, a cargo de Liliana Lupi- y que, en un principio, la policía colocó la carátula de Supuesto Doble Homicidio.

