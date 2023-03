Un perro le mordió la nariz y ahora le crecen pelos en la cara

Una joven de Pennsylvania, Estados Unidos, ya pasó por cuatro cirugías reconstructivas y aún debe someterse a seis más, tras ser ataca por el perro de su padre en septiembre de 2022. Pero hoy en día el asunto más urgente es lidiar con el efecto del injerto que le hicieron en la punta de su nariz, de donde empezó a salir una mata de cabello.

Trinity Rowles, de 20 años, sufrió heridas graves en su brazo y su cara, sobre todo en su nariz, porque el animal le arrancó la punta.

En un intento por reconstruir la punta de la nariz de Rowles los médicos extrajeron un pedazo de piel de la frente y cuero cabelludo de la joven, y unas semanas después comenzó a brotar el mismo pelo que tiene en la cabeza.

Todavía no está claro qué solución le darán los médicos a la joven, pero Rowles aseguró que tiene «una nueva mirada de la vida» desde el ataque, y que «aunque esta ha sido una experiencia horrenda» que le cambió la vida está «feliz de seguir acá», informó el sitio The New York Post.

Rowles sufrió heridas en la oreja, un brazo y la nariz y quedó con problemas de insomnio y otros síntomas de estrés post traumático. La joven explicó que el perro de su papá, una mezcla de pitbull de al menos cinco años llamado Irish, fue eutanasiado casi al mismo tiempo que la llevaban a ella a un hospital.

«Cuando llegó la Policía recuerdo que me estaban poniendo en una camilla y escuché a mi papá decir ‘hacelo’ antes de escuchar los disparos», relató Rowles.

«Esta clase de razas son muy emocionales, y hacerlas pasar por situaciones muy conflictivas no es lo mejor. Los animales se pueden comunicar de manera limitada», convino Rowles.

La joven explicó que el ataque de Irish se produjo después de que su padre y ella mantuvieran una discusión tan intensa que el ambiente de la casa quedó «caldeado» y el perro respondió a esa energía.

El resultado fue un mordisco en medio de la cara, otro en una oreja y que el animal arrastrara a Rowles del brazo como si fuese un juguete.

«Ahora sé de qué son capaces los perros. Nunca había pensado bien sobre eso, o sobre el daño que pueden hacer», reconoció la joven.

