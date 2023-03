SÁENZ PEÑA: FISCAL FEDERAL PIDE INVESTIGAR A LA GUARDIA WASHEK POR RETENCIÓN DE VEHÍCULOS DE NACIÓN

«Estos señores extorsionan a todo el mundo y desconocen la autoridad instituida de la policía, de los jueces, a estos señores no les importa nada», sostuvo Carlos Amad.

El Fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, hizo una presentación en la Justicia Federal es por amenazas, sedición, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia la autoridad por la retención de las camionetas. Las cuales luego de una serie de negociaciones la dejaron ir, pero «estos señores extorsionan a todo el mundo y desconocen la autoridad instituida de la policía, de los jueces, a estos señores no les importa nada», sostuvo Amad.

Recordó el fiscal Federal que la situación empieza hace un tiempo largo, «esta no es la primera vez que hacen algo de este calibre, ellos se autotitulan una guardia ambiental, están todos uniformados, andan en vehículos que son oficiales, cargan nafta o gasoil con vales oficiales. Ellos hacen cortes de ruta, detienen a personas, se meten en procedimientos federales», recordando que hace unos años la policía detuvo a unos narcos, «ellos vinieron y detuvieron a los policías y a los narcos, secuestraron la droga, todo mal. Después tomaron una comisaría, no es la primera vez, tomaron el Juzgado, incendiaron el Juzgado», enumeró.

En relación a esta nueva escalada de violencia de la Guardia Washek dijo el fiscal Amad que «esto se veía venir, es un grupo muy violento, con gente muy violenta que no conoce el imperio de la ley, ni reconocen las autoridades instituidas».

ACUERDO FALLIDO

Por otro lado, Amad mencionó que «hace tres años con el exconjuez Miguel Aranda, hizo un requerimiento de instrucción desde la Fiscalía Federal de Sáenz Peña y los imputó por Sedición, Tenencia ilegítima de arma, privación ilegítima de la libertad». «Un montón de delitos, aporté información, investigación, hicieron una audiencia de conciliación el 19 de marzo 2020, en esa fecha estos señores se comprometieron a abandonar las armas, los uniformes y demás, pero han vuelto a las andadas».

Amad señaló que en momento no estuvo de acuerdo con el acta, » hice todo lo que estaba al alcance de mi mano y dije que estos señores iban a volver a hacer esto y lastimosamente la triste noticia me da la razón y nadie se encarga de esto. Al principio sí, parece que se encargaron del gobierno, pero el gobierno parece que no ve el problema que es gravísimo». Amad sostuvo que los integrantes de esta agrupación «son un grupo parapolicial paralelo al Estado, es algo que vengo planteando hace tres años y no pasa nada».

Por último, señaló que los integrantes de la Guardia Washek viven en la provincia del Chaco, están todos enrolados, votan, reciben planes sociales, algunos trabajan, son personas de a pie igual que todos, «lo que pasa es que hay un grupo que está apañado por cierto y determinado sector del estado en donde los extorsionan».

FUENTE Y FOTOS: Diario TAG

