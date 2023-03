Delincuentes le rompieron el auto a una enfermera en el estacionamiento del Hospital 4 de Junio

Sumado a los varios hechos de inseguridad que vienen sucediendo en el Hospital 4 de Junio, de la localidad de Sáenz Peña, se agregó ahora al intento de robo de una trabajadora de salud.

Mientras la mujer cumplía sus funciones como enfermera en la Guardia de Emergencias y 107, dejó estacionado su automóvil en el estacionamiento del lugar ubicado sobre calle 31 entre 30 y 32, más precisamente, en el estacionamiento para las ambulancias frente a Guardia de Pediatría y al costado del Servicio de Movilidad.

Finalizado su horario de trabajo, la enfermera se encontró con la sorpresa de que una de las ventanillas de su auto estaba rota. Según comentó la propietaria en las redes sociales, no se robaron nada, o al menos no tuvieron tiempo.

«Me tocó a mí un daño material que cuesta plata en pleno estacionamiento dentro del hospital. Uno viene a trabajar para poder sustentar la familia y encontrar tu auto de esa manera duele. No robaron nada, pero en el intento me dejó un daño económico grande», señaló la damnificada, al tiempo que pidió seguridad para el Hospital porque no es el único caso de inseguridad en el lugar.

