Mató a «ladrillazos» a la perra de su vecina porque «estaba cansado de que ladrara» en Villa Ángela

Una joven de 26 años denunció que su vecino mató a «ladrillazos» a su perra Lulú en la vereda de su casa y frente a su hijo menor de edad porque «estaba cansado de que ladrara» en el barrio 75 Viviendas de Villa Ángela.

La mujer expuso en la comisaría primera de la localidad que el vecino lindante, al que identifica como D. R., atacó al animal cerca de las 22 del pasado lunes 27 de febrero, cuando se encontraba con su familia en su domicilio y la caniche microtoy de dos años de vida salió a la parte del frente.

«Le arrojó varios trozos de ladrillos a la perra dejándola gravemente herida y luego murió mientras intentábamos que lo atienda un veterinario. No es la primera vez que el vecino reacciona de esta manera», aseguró.

Según relataron desde la organización animalista Los Perros de Grace en una publicación en Facebook, la joven divisó que «el tipo, al darse cuenta de lo que hizo, salió a disparar como un cobarde, dejándola tirada en mi propia vereda. Hizo esto ante los ojos de mi hijo menor, que entró a casa llorando avisándome lo que había pasado».

«Cuando mi marido fue hasta su casa a preguntarle por qué había hecho eso, éste le respondió diciendo que estaba cansado de que ella le ladrara (solo por eso decidió terminar con su vida)«, acusó.

Luego, lamentó la muerte de quien consideran una integrante más de la familia y demandó justicia: «Nosotros estamos destruidos. Lulú era como una hija para nosotros y no queremos que esto quede en la nada. Ella no merecía morir así, no pudo ni defenderse (cómo podría si era una canichita de 2 años indefensa que se habrá sentido). Esperemos que la Justicia actúe».

Diario Chaco

Comentarios