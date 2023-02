«Fue pesado»: el testimonio del tesorero del Club Águilas Rugby tras el intento de usurpación

Jorge Gauna, Tesorero de Águilas Rugby Club, en comunicación con Radio Uncaus, contó acerca de la situación vivida en la tarde de ayer, cuando intentaron usurpar el predio del club «esto lo venimos sosteniendo hace mucho, resguardamos el predio, perdemos espacio, defendiendo otros, hasta que después de mucho luchar y mucho pelear en el buen sentido, pelear como empujar, ir a reuniones para tratar de hablar con la gente correcta, pero fundamentalmente visibilizar la situación del club que viene trabajando hace mucho tiempo pero que nunca tuvo el resguardo legal, los papeles como para seguir trabajando tranquilos, cumpliendo su función social. Visibilizar es mostrar también la participación y la cantidad de chicos que tenemos, la participación en los torneos, mostrar que en condiciones precarias o desventajosas comparadas con otros clubes de la región, tenemos rubgy femeninos con chicas que son pumas, jugadoras que son pumitas, hablamos de jugadores que son de selecciones nacionales. Se trabaja y se visibiliza gracias a los medios las situaciones del club, todo esto nos llevó a lograr los papeles del predio».

El club está ubicado al lado del predio del Escuadrón I de Gendarmería Nacional y ocupa casi cuatro hectáreas, bordeado por cuatro calles, la 12, doscientos metros hacia atrás hay otra calle, y doscientos metros a la derecha se va a abrir otra calle, eso lateraliza el predio. «El club ocupa con dos canchas, ocupa dos hectáreas y media junto con la sede y otros sectores. Hay proyectos para ampliar con más canchas para infantiles, playón deportivo, es un club con proyectos. El sector que está detrás de estas canchas es en el que la gente se mete, usurpa, se los desanima, se les muestra los papeles, hemos desactivado varias usurpaciones, algunas graves otras menos, en algunas hemos tenido que ceder. Este intento de usurpación de produjo el viernes 17, la semana pasada, cuando nosotros ya creíamos que estaba todo bien encaminado y tranquilo, con un predio inaugurado con el gobernador Capitanich, un gimnasio que está funcionando a full, poniendo con mucho costo la iluminación, esperando el cerco perimetral. Obviamente que necesitamos ayuda para hacer muchas cosas porque no podemos ni con la venta de cien mil pollos, construir nada, si no hay ayuda» comentó Gauna.

«El viernes pasado la gente ingresa al terreno de Águilas Rugby y lo que ocurrió en la noche de ayer fue un desenlace. Ellos se meten, colocan postes, carpas, y fuimos a avisarles que no correspondía porque ese lugar es del club, y a partir de ahí comenzaron las amenazas fuertes, groseras. El sábado a la tarde a partir de las 17 horas, aproximadamente, estando los infantiles (niños y niñas de entre 8 a 12 años) entrando, hubo amenazas delante de ellos, mostraron facas, armas tumberas. Fue pesado. Querían mostrarnos que eran un ambiente pesado. Ellos siguieron todos estos días midiendo, marcando. Se les volvió a avisar y el miércoles fue gente de la municipalidad a limpiar, se juntaron y los corrieron con palos, armas blancas. Ese fue el desarrollo de la situación» detalló el tesorero. «Tenemos la promesa del cerco perimetral. Las veces que hemos puesto postes con alambres los han robado y no son los vecinos, hay gente que está al acecho, pendiente de tratar de hacer su movida, que yo la considero delincuencial e inmobiliaria, porque se la pasan vendiendo de mano en mano los terrenos. Alguna vez estas personas han respondido a punteros políticos y cuando responden a ellos, se los desactiva políticamente, es quizás más rápido, se los ubica en otro lado, cuando el sistema es delincuencial y tienen cabecillas distintos, es diferente porque ellos ya pretenden otra cosa, no pretenden la tierra o la necesidad de un lugar, es en este caso donde venden los terrenos, personajes dirigiendo esto. Empujan a la gente ofreciéndoles algo para que tomen un terreno y después ellos se ocupan de venderlos con boletos de compra y venta.

El gobierno provincial tras adquirir los terrenos de lo que fuera el aeroclub, resolvió entregarle a las personas que integran la comisión del Club de Rugby las reservas de propiedad mediante un decreto. Lo primero de lo que se ocupó el gobernador, según testimonio de Gauna, junto con la ministra Soneira, fue de darle la documentación del predio con su demarcación, límites, medidas.

