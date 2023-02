La inseguridad en Villa Adelante no para

Esta madrugada, vecinos del barrio Villa Adelante, se vieron sorprendidos por un fuerte estruendo que provenía desde el exterior y que respondió a un robo en una de las viviendas de la calle Jujuy al mil aproximadamente.

Una vecina del lugar relató a NORTE, la angustiante situación que padeció a eso de las 4 de la madrugada cuando comenzó a escuchar pasos y voces que provenían de la vereda. «Sentí como un golpe fuerte, de botellas que me levantó de golpe», señaló.

A esto se sumaron los ladridos de su perra que advertían de la presencia de gente desconocida. Inmediatamente, llamó al 911 para alertar a la policía y solicitó un patrullero que finalmente pasó a los 50 minutos aproximadamente y solamente una vez.

Ante la ausencia de la policía, los malvivientes (al menos dos) regresaron a las dos horas (6 de la mañana) para cumplir con su objetivo: ingresar a la casa de su vecino luego de romper el portón de madera y llevarse una bicicleta tipo mountan bike.

ZONA LIBERADA

La vecina denuncia que el lugar se convirtió en una zona liberada ya que no existe patrullaje policial pero que a su vez cuando se requiere se requiere tienen una demora inadmisible. «Esta madrugada el patrullero tardó por lo menos 50 minutos, pasó una sola vez y no pasó más. Uno de los malvivientes estaba en la otra esquina campaneando y cuando no vio más a la policía volvieron a robar en la casa», afirmó.

Asimismo, la mujer recordó que hace tres semanas, una joven que circulaban en moto fue asaltada por motochorros que la tiraron, le robaron la mochila y le abrieron la cabeza. «La ambulancia tardó dos horas en venir, auxiliamos a la chica con otra mujer que vino a hacer las tareas científicas, la podían haber matado», lamentó.

FALTA DE ILUMINACIÓN

Asimismo, los vecinos aseguran que el barrio se encuentra a oscuras y eso contribuye a la ola de robos. «Hay luces prendidas durante todo el día y a la noche estamos a oscuras. Hay calles como la Mendoza donde están los postes puestos pero falta las luminarias», expuso.

Diario Norte