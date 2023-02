A dos meses del Mundial, no hay camisetas de la Selección Argentina campeona

Sigue la demanda alta y la oferta de la marca es casi marginal. La fábrica que produce para Adidas tiene «la capacidad instalada a tope» y aún así falta producto. La demanda es un 50 por ciento superior a la del Mundial de Rusia, aseguran en Adidas. La contracara, un boom de indumentaria no oficial.

Conseguir una camiseta oficial de la Selección Argentina campeona del mundo, o sea con las tres estrellas, sigue siendo una odisea, aún después de dos meses de obtenido el título en Qatar. Tanto que en redes sociales se populizaron hashtags con quejas y hasta imágenes de deportistas internacionales que posan con la celeste y blanca en diferentes lugares del mundo, cuando en el propio país del campeón mundial es prácticamente imposible acceder al producto.

En la otra esquina, la fiebre mundialista puso a funcionar a niveles récord la producción de camisetas no oficiales, muchas de las cuales ingresan ilegalmente por pasos fronterizos o desde China. Operaciones que el Gobierno viene siguiendo, confiscando y denunciando.

La frase que transmiten desde la empresa Adidas, marca que viste a la Selección de Lionel Scaloni, es que “como nos pasó el año pasado, la capacidad instalada de nuestra fábrica sigue a tope y hay mucha demanda”. Agregan que la “las camisetas se producen íntegramente en el país y la planta tiene una capacidad limitada”. La sorpresa es que la demanda, aún hoy, sigue tan fuerte como luego de obtenida la final con Francia y sobre un producto cuyo precios es superior a los 20 mil pesos.

La planta a la que hace referencia Adidas es RA Intertrading, una de las textiles más grandes del país y con capacidad técnica para producir camisetas de muy buena calidad y con procesos artesanales. La fábrica, que está en Lugano, tiene la licencia oficial para producir y compra la tela a otras dos firmas que están homologadas por Adidas.

La referencia es para Amesud, con sedes en Morón, Capital y Santos Lugares; y Texcom, con instalaciones en Monserrat. Desde la marca alemana y fuentes del propio Gobierno despejaron el fantasma de que haya demoras por faltantes de insumos importados. “No existe tal cosa”, explicaron.

El escudo de la AFA y la moneda que figura en la espalda de la camiseta son hechas en el país, los hologramas de la Copa del Mundo son importados y también hay una parte de la tela de las camisetas denominadas “de juego”, las que usan los jugadores, que también vienen de afuera. Pero todos esos productos están ingresando con normalidad.

RA Intertrading es una empresa que además produce otros productos textiles, es decir, no es exclusiva para la elaboración de las camisetas de la Selección Argentina. En las tres líneas de producción habilitadas fabrican además camisetas de Boca, River, Racing y Vélez. También fabrica indumentarias de otras marcas que no tienen que ver con el fútbol.

“Está agotada”

Ante la consulta de este diario, desde Adidas explicaron que la reposición del producto se hace en todos los canales. El problema es que los volúmenes de entrega son bajos. En números, en el Mundial de Qatar la demanda fue 50 por ciento mayor que la que se registró en el Mundial de Rusia.

La realidad en el territorio indica que, hoy, no se consigue la celeste y blanca casi en ningún lado. En el mismo Adidas Store, el producto Camiseta Titular Argentina tres estrellas 2022 figura como “agotado”. En los comercios de venta al público, la situación no es muy distinta.

Una recorrida de Página/12 por diferentes cadenas que venden ropa deportiva arrojó el mismo dato: “hace rato no vienen”, “cada tanto aparece algún pantalón y no de muchos talles, o la violeta alternativa”, son algunas de las frases de los vendedores, que admiten que, aún ya terminado hace tiempo el Mundial, la gente sigue preguntando por las camisetas y hasta algunos ofrecen reservarlas para garantizarse una. “No les podemos reservar porque no sabemos cuándo ni en qué cantidad vamos a recibir”, afirmaron.

El faltante, además, tiene que ver con casi toda la línea de indumentaria de los campeones. Hace unos días, fue furor en Twitter una foto que subió el tenista griego Stefanos Tsitsipas exhibiendo una remera blanca con las tres estrellas, uno de los modelos de ropa urbana que usaron los jugadores en su recorrida arriba del micro descapotable en el momento de los festejos. Muchos jugaron con la idea que la tenía un tenista extranjero en un torneo en Rotterdam y no se conseguía a nivel local. En la web de Adidas solo hay disponibilidad de producto, limitado, para niños y niñas.

El mercado ilegal está de fiesta

Fuentes del sector estimaron que las ventas de camisetas no oficiales de la Selección Argentina más que se duplicaron tras salir campeón del mundial y que hoy la demanda sigue siendo sostenida. De hecho, en noviembre pasado, la Dirección de Aduanas clausuró dos locales que vendían ese tipo de camisetas de Argentina y otros equipos, además de pantalones y otros insumos deportivos. El decomiso alcanzó los 3500 artículos por un valor de más de 30 millones de pesos.

En ese operativo, el 80 por ciento de lo secuestrado fue producto importado y un 20 mercadería falsificada en el país. Fuentes del Gobierno contaron que hay operativos constantes para evitar el contrabando.

No sólo ingresan productos terminados de China, sino también mucha tela que reporta un gramaje menor para tener distinto derecho arancelario. Además, fuentes oficiales aseguran que ingresan desde la frontera norte, por Paraguay o Iquique (Chile), cruzando por pasos no autorizados como el de Orán, Salta.

El negocio de venta de camisetas no oficiales es millonario. Los precios van de 2000 a 6000 pesos y tienen una ganancia de casi el 100 por ciento, con un volumen de demanda muy elevado.

