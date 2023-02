Dos ejemplares mutilados en el Sudoeste instala otra vez el misterio del ‘chupacabras’

En la mañana de este viernes un el productor Antonio Buyatti propietario del establecimiento “Pelusita”, distante a unos veinte kilómetros de Villa Angela en el Lote 11, se encontró con dos de sus chivas jóvenes mutilados de forma muy extraña, sin su quijada y sin sus órganos internos, pero sin derramamiento de sangre.

Buyatti manifestó que ”a uno de los animales le falta toda la “carretilla” y al otro la “carretilla” y la lengua. Es un corte recto, preciso pero cruzado, es muy raro. Llamé a la Policía para que vean por si tienen un registro. Esto no fue causado por un animal, como ser un puma o algo de eso ni mucho menos una persona, estamos desconcertados”.

”Otra cosa que encontramos es que en una de las chivas, las dos son hembras, un orificio redondo como quemado y no hay sangre. Nosotros calculamos que fue ayer (jueves) a la madrugada durante la tormenta, porque ese día los animales no estaban encerrados y hoy nos encontramos con esta sorpresa porque vimos volar cuervos en el lugar, cuervos que no tocaron los cadáveres”, agregó.

”No hay rastros ni signos de que fuese un puma o un perro”, precisó el productor villangelense y recordó que en la zona ya se habían reportado este tipo de ataques hace algunos años atrás.

