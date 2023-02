Una actriz italiana se enamoró del país y visitó la ciudad de Sáenz Peña: «Creo que mi alma es argentina»

Se trata de María Victoria Barrella de 31 años quien llegó a la ciudad de Sáenz Peña en el marco de un intercambio. La actriz dijo estar «profundamente enamorada» de Argentina.

Rafael Acuña, coordinador de la Asociación Trentino en el Mundo, explicó que «en el marco de convenios de cooperación que tienen con la asociación, se reciben anualmente varios jóvenes».

Asi, comentó que «donde también el Municipio de Sáenz Peña esta hermanado con la ciudad de Trento y otros convenios con universidades y otras instituciones, a lo largo del año pasado han recibido a varios jóvenes a través de intercambios juveniles que organiza la provincia autónoma de Trento para descendientes de trentinos en el extranjero, como aquellos también estudiantes de la universidad de Trento».

María Victoria Barrella, es una actriz de 31 años que participa de este intercambio de jóvenes y comentó que era la primera vez que visitaba Sudamérica. Arribó hace pocas semanas a la provincia de Córdoba donde fue recibida por una familia trentina y, a partir de allí, comenzó a viajar por distintos puntos del país para conocer más de Argentina.

En ese marco, señaló que «conocer un lugar a través de su gente, es una nueva modalidad de encontrarnos. No me gusta ser turista, quiero trabajar, conocer la familia, quiero conocer la Argentina pero no como turista. Yo creo que el alma mía es Argentina y me gustaría ser argentina».

«Nosotros necesitamos personas como los argentinos y Argentina necesita también personas que la apoyen en su economía, entonces tenemos que compartir esa necesidad», señaló Barrella.

La joven actriz llegó el pasado 5 de enero y tiene que volver a Italia en un par de semanas. Aprovechó la red de familias trentinas en Argentina para conocer las distintas provincias, entre ellas, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y dijo que quiere volver para conocer otros lugares.

TRENTINOS EN EL MUNDO

Rafael Acuña, coordinador de Trentinos en el Mundo, invitó a los jóvenes descendientes de trentitos que desean participar de este programa a inscribirse y que tienen tiempo de hacerlo hasta el 28 de febrero. Tienen que tener entre 18 a 35 años y ser descendientes de trentinos.

«El joven que quiera participar del programa es recibido por una familia trentina y tiene un intercambio cultural verdaderamente real», manifestó.

Los interesados pueden inscribirse entrando a la página web www.mundotrentino.com o bien al teléfono del coordinador 3644500000.

