Desesperante: una nena está con fiebre alta desde hace cuatro meses y no dan con el diagnóstico

La desesperación de la mamá de la nena que está con fiebre alta desde hace cuatro meses

Antes de ir al, de la ciudad de Buenos Aires, le solicitaron que haga una serie de estudios y algunos cuestan hasta $80.000. Por eso, su mamá decidió organizar una rifa para poder juntar el dinero necesario.

Verónica relató que su hija comenzó con un cuadro que parecía una infección urinaria «porque tenía sangrado, después, aparecieron las hemorragias nasales y a brotarse de la nada, se debilitó mucho y a bajar de peso».

En el hospital local estuvo internada unos días: «En ese momento comenzó a bajar la fiebre, pero cuando volvimos a casa, llegamos y volvió la temperatura alta. No hubo mejoría y no nos dieron muchas soluciones. Nos mandan a diferentes especialistas donde me piden hacer estudios. Cambié de pediatra. Ahora tenemos otro médico y todo un equipo de especialistas como endocrinóloga, infectóloga y reumatóloga».

«No hay una noche que no se queje del dolor y se desorienta. Hay días que me ve y llora porque no sabe quién soy. Los picos febriles son espantosos, se pone rígida y tiembla. Es una criatura muy tranquila durante el día porque está muy debilitada; a la noche, es otra persona. Estoy desesperada, necesito un diagnóstico», expresó la mamá.

«Soy mamá sola, tenemos que sacar el turno y esperar que nos atiendan. Sé que no estará internada. No doy abasto con los gastos, ya colapsé, ocupée todos mis ahorros y vendí mis cosas», comentó la mamá de Isabella.

Cuánto cuesta el tratamiento para la nena que está con fiebre alta desde hace cuatro meses

El actual pediatra armó un resumen de todos los estudios para que la lleven al Garrahan. Hacer un centellograma (procedimiento para obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo), cuesta $80.000. Una resonancia, $ 47.000.

Isabella se brota en los estados febriles, cuando baja la fiebre se le desaparece el brote. Se desmaya y se queja de un fuerte dolor de cabeza y de ojos. Le molestan los ruidos y la luz fuerte.

Verónica tienen planeado viajar mañana 10 de febrero a Buenos Aires. No tiene obra social, ya que ella trabaja de manera independiente. Hasta el momento todo se realizó a pulmón con la solidaridad de algunos familiares vecinos y amigos.

La mujer comentó que deben llegar y acercarse al hospital para pedir turno, ya que «por teléfono no hubo caso de conseguir que nos atiendan». Por eso, no saben cuántos días deberán quedarse. Afortunadamente tienen un lugar donde alojarse.

Hasta el día de hoy estuvo vendiendo comida, haciendo sorteos y pidiendo donaciones. Actualmente, está ofreciendo una rifa y hará un sorteo con 15 premios.

Cómo ayudar a la mamá de la nena que está con fiebre alta desde hace cuatro meses

Vive en el barrio La Rosada. Isabella lleva el apellido de su mamá. Para dejarle una ayuda pueden buscarla en las redes sociales como @veronicagabrielarivero . Ahí están todos sus datos.

También recibe donaciones y su número personal es el 3795 139481. La campaña se la puede encontrar como «Todos por Isa».

En medio de semejante cuadro, en redes sociales los correntinos preguntaron donde estaba el Ministerio de Salud provincial. Desde la cartera provincial emitieron un comunicado sobre el caso aclarando que: “Ante información falsa que circula por redes sociales, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Salud, a cargo de Luis Pérez, y del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, dio respuesta ante un caso de una menor que presenta fiebre hace cuatro meses sin diagnóstico hasta el momento”.

Verónica relató en su red social que el Ministerio de Salud afirmó haber autorizado estudios de alta complejidad antes de su viaje al Hospital Garrahan, pero a menos de 24 horas del turno para su centellograma le avisaron que nadie se comunicó ni se autorizó nada de parte del Ministerio por el caso. «Esto quiere decir que en menos de 24 horas tenemos que tener $80.000 que es el total del estudio”, aseguró.

En otra publicación en sus redes sociales, la madre de la niña indicó: “Nos vamos como sea el día lunes. Hicimos todo lo que se tenía que hacer, confiamos en todos sus médicos y especialistas, pero ellos ya no pueden seguir y seguir buscando si se le acabaron los recursos también y los protocolos. Nosotros nos vamos a buscar el diagnóstico, ya sin promesas ni contactos ni nada, nos vamos con todo lo que podamos juntar”, resaltó.

Mañana a primera hora Verónica e Isabella emprenden un viaje cargado de esperanzas e ilusiones. Desde el Ministerio de Salud de Corrientes aseguran que estarán presentes.

Minuto Uno