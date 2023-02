Argentina envía 28 brigadistas para ayuda humanitaria a Turquía

Un total de 28 efectivos argentinos de ayuda humanitaria viajan esta noche a Turquía para colaborar con las tareas de rescate y búsqueda tras el terremoto que dejó al menos 17.500 muertos y decenas de miles de heridos en este país y en la vecina Siria, se informó oficialmente.

De acuerdo con la solicitud de las autoridades turcas, la Cancillería Argentina, encabezada por Santiago Cafiero, junto al Ministerio de Seguridad y la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (Aciah) coordinaron la ayuda humanitaria que brindará el país tras las trágicas consecuencias del sismo.

En ese sentido, se dispuso el envío de una brigada USAR (Urban Search and Rescue – Búsqueda y Rescate Urbano) de Argentina, que se desplazará esta noche a la zona afectada, informó mediante un comunicado la Cancillería argentina.

El equipo está conformado por 28 efectivos «altamente calificados» en materia de Búsqueda Técnica; Búsqueda Canina; Asistencia Médica; Materiales Peligrosos; Ingeniería Estructural; Apoyo para Centros de Recepción y Salida (RDC) y Apoyo al Centro de Coordinación de Operaciones en el Terreno (OSOCC), así como para Apoyo a la Célula de Coordinación USAR (UC).

Durante el acto de despedida del equipo en el Cuartel Central de la PFA, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarco que «dos pueblos, de donde muchos han venido a vivir a nuestro país, están pasando un pésimo momento y nos convocan y nosotros dijimos ‘presente'».

De la misión humanitaria será parte personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) de la Policía Federal Argentina (PFA), certificada internacionalmente para las tareas de rescate frente a este tipo de tragedias.

«Nuestra gente del Befer estaba preparada y armamos todo lo más rápido posible para que puedan viajar con todo lo necesario. El jefe ha instruido al responsable del Befer para que pueda estar en contacto y todo lo que necesiten sea solicitado», indicó el ministro en diálogo con la prensa.

«Están todos conscientes en lo que están haciendo y a dónde están yendo, qué es lo que tienen que hacer y cómo se prepararon para eso», dijo.

La misión humanitaria se desplazará por aproximadamente 10 días y será encabezada por cuatro funcionarios de la Comisión Cascos Blancos, que conduce Sabina Frederic, que trabajarán junto con la Agencia Turca de Manejo de Desastres en la ciudad de Andana.

«Nuestro país tiene rasgos que no estamos dispuestos a resignar en ninguna condición, como la multilateralidad y el respeto por los derechos humanos», aseguró Fernández.

Pasadas ya las primeras 72 horas tras el sismo, los socorristas luchan contra el reloj para encontrar personas con vida tras el terremoto de magnitud 7,8 del lunes a las 4.17 (23.17 del domingo en Argentina), aunque se teme que el balance de muertos pueda subir dramáticamente debido al elevado número de personas que se calcula que todavía están atrapadas entre los escombros.

La cantidad de muertos no deja de crecer y los últimos balances oficiales indican que asciende a 17.513 personas, 14.351 de ellas en Turquía y 3.162 en Siria.

