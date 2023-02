Un triángulo amoroso que incluye al juez Daniel Freytes terminó en denuncia policial y escándalo en la calle

Una enfermera de 42 Sáenz Peña se acercó al Departamento de Violencia Familiar y Género de Sáenz Peña este lunes para denunciar que un conflicto amoroso que incluye al juez de Ejecución Penal de esa ciudad, Daniel Enrique Freytes, provocó una fuerte pelea en pleno centro en la que, acusó, sufrió heridas y tuvieron que intervenir terceros.

N.J. se identificó como soltera en la denuncia que formalizó, aunque contando que hace 15 años mantiene una relación sentimental con el juez Freytes de 65 años. Según contó, el problema comenzó este lunes a la siesta por una conversación telefónica que ambos mantuvieron.

«Le pedí que saliéramos ya que hoy era mi día libre, manifestándome Daniel que no podía salir porque tenía cosas por hacer», relató la mujer en la denuncia a la que accedió Diario Chaco . La «excusa» motivó a la enfermera a acercarse a la calle 18, esquina 19, del centro de Sáenz Peña donde vive C. S., de quien dijo que «también mantiene una relación amorosa» con Freytes.

En ese lugar, alrededor de las 20.30 horas, la denunciante confirmó sus sospechas ya que allí -dijo- observó a «Daniel y C. bajar de un remis con bolsas, aparentemente habían realizado compras, e ingresar a la vivienda de la mujer«.

«Luego de que ambos ingresaran, golpeé las manos en el domicilio en reiteradas oportunidades, no siendo atendida. Asimismo, realicé llamadas telefónicas a Daniel, aproximadamente lo llamé 18 veces, pero no respondía mis llamados «, contó N. J. quien finalmente decidió trepar las rejas de la casa.

«Me trepé por el portón de ingreso al domicilio y una vez adentro me quedé en el patio interno delantero, escuchando a través de la puerta principal de la morada, donde escucho que ambos hablaban de mí«, relató la enfermera y lo que escuchó no fueron cuestiones agradables. «Daniel le decía que buscaba alejarse de mí, que por eso no quería salir a ningún lado, que yo era una loca, entre otras malas referencias hacia mi persona», lamentó.

Para la enfermera la situación no quedó ahí ya que minutos después, la otra mujer, aparentemente creyendo que N. se fue tras desistir de la espera por ser atendida, descubrió a su visita inesperada escuchando la conversación.

Inmediatamente la puerta se abrió el escándalo habría comenzado. «En ese momento sin medir palabra alguna nos trenzamos en una pelea , en la que participó Daniel, quien salió del interior de la vivienda y entre los tres nos agredimos físicamente, terminando la pelea en la vía pública, donde intervinieron personas que pasaban por el lugar», confesó.

Pese a admitir que también formó parte de la pelea, la enfermera decidió accionar penalmente por las heridas que -contó- recibió, pidiendo ser revisada por Medicina Legal.

¿QUIÉN ES DANIEL ENRIQUE FREYTES?

En 2003, el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura destituyó e inhabilitó por 10 años al juez por sus fallos favorables a ahorristas que no eran de su provincia y cuyos fondos habían quedado atrapados en el corralito financiero.

Freytes concedió varios recursos de amparos contra el corralito, hasta que el Superior Tribunal de Justicia encontró fechas adulteradas, sentencias judiciales que parecían confeccionadas por los mismos estudios jurídicos que habían presentado los recursos de amparos y libros de expedientes con hojas en blanco para poder incorporar información.

Fue así que hace casi 20 años lo declararon por unanimidad, responsable de los delitos de prevaricato -nueve hechos- y cohecho -20 hechos-.

La historia cambió en 2018, cuando finalmente en junio pudo recuperar su cargo tras volver a jurar.

Diario Chaco

Comentarios