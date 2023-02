Sáenz Peña: «Necesito que haya justicia» el reclamo de una mujer que fue abusada sexualmente en su infancia

Una mujer de 37 años, denunció el día 28 de marzo del 2022, que cuando era una niña de 4 años, fue abusada por tres de sus tíos.

La femenina detalló en la denuncia que fue sometida a todo tipo de vejaciones y que los sujetos la amenazaban con que no se lo contara a su madre porque esta la agrediría por mentirosa. Su abuelo (hoy día, fallecido) fue testigo de uno de los ataques sexuales pero él no dijo nada y tampoco hizo nada al respecto.

Tras la denuncia, la mujer eligió no ser examinada por médico policial debido al tiempo transcurrido

El caso se encuentra en manos de la justicia pero no avanza. Al día de hoy, la víctima se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico ya que sufre estados de nerviosismo. «Pregunté que pasa con mi caso, pero me respondieron que sigue como hasta noviembre del año pasado. No avanza. Yo necesito que se realice el juicio».

Los señalados como autores de los abusos sexuales se encuentran imputados pero la víctima necesita que se haga justicia y desde la misma no obtiene ningún tipo de respuesta favorable.

