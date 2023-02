Este miércoles se lee el veredicto en la causa por el femicidio de Soledad Sotelo

Tras la feria judicial y el inicio de las actividades en los primeros días de febrero, este miércoles 8 se leerá el veredicto por el femicidio de Soledad Sotelo, ocurrido en diciembre del 2021 en Chaco.

El acusado, Maximiliano Quiroz aceptó la culpabilidad en el caso. La jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, María Virginia Ise, es quien interviene como jueza técnica en el proceso.

Nancy Sotelo, titular del Inadi y hermana de Soledad, dijo a un medio local que “La condena es necesaria para que nosotros, como familia, para que los amigos de Sole y sus compañeras, estemos tranquilos. Mi hermana ya descansa en paz. La justicia es necesaria para quienes continuamos, para dar un mensaje a los violentos y a los femicidas. Ningún femicida debe estar en libertad, para eso es necesaria la justicia. Por eso el acompañamiento que tenemos y que agradezco”.

“Si alguna compañera, alguna niña, alguna joven pasa por algún problema de violencia, aunque sea chiquitito, que no se lo banque. Que lo cuente, que no confíe, para que esto no vuelva a pasar”, apuntó Sotelo.

Si sufrís violencia de género, podés llamar a las líneas gratuitas 137 o 144 o bien al servicio de emergencias 911. También a la Guardia de atención las 24 horas, el número 3624970852, al que también pueden enviarse mensajes de WhatsApp.

