Condenaron a perpetua al hombre que mató de 27 puñaladas a su exesposa delante de sus hijos

Ignacio Aguirre fue condenado a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y femicidio de Sandra Fleita ocurrido el 10 de noviembre de 2021. La sentencia de la sala unipersonal de la Cámara Multifueros de Juan José Castelli a cargo de la jueza Gladis Regosky tuvo lugar en el marco de un juicio abreviado en el cual el condenado reconoció su culpa. Además intervinieron el fiscal de Cámara, Carlos Calvo y el defensor oficial Nº 1, Gustavo Kleisinger.

La sentencia en el expediente 3911/2021-6 «Aguirre, Ignacio Ruben s/ homicidio calificado por el vínculo y por femicidio» fue leía al mediodía del lunes 6 de febrero.

EL HECHO

Zulma Fleitas, hermana de Sandra, había contado a los pocos días del femicidio que Sandra había realizado varias denuncias, que se acercó presencialmente al juzgado y que por ello el juez de menores dictó una medida preventiva y una prohibición de acercamiento. La relación de Sandra con su femicida comenzó cuando ella tenía 13 años, desde entonces fue víctima de maltratos que también realizaba él en público.

Sandra se encontraba durmiendo al momento en que su ex pareja entró y la asesinó frente a dos de sus hijos: «La mayor de las hijas y el hijo varón presenciaron el asesinato», contó.

«Yo vi el cuerpo de mi hermana y lo que le hizo, no fue una puñalada o una piña, fueron 27 puñaladas, no sé con qué compararlo», expresó.

¿Por qué el juicio abreviado?

En los fundamentos de la sentencia, Regosky explicó que el instituto del juicio abreviado pudo ser admitido en este caso porque «se encuentra acreditado el hecho, el imputado ha prestado su consentimiento expresamente, asistido por su abogado defensor, munido de todas las garantías que hacen a su derecho de defensa, acordando la calificación legal y la pena a cumplir, no existiendo procesalmente impedimento alguno». Además escuchó «la opinión de los damnificados… quienes en sede de Fiscalía de Cámara, prestaron conformidad».

En el juicio abreviado «se le impone una pena, por la comisión de un hecho de carácter penal, prescindiendo de la oralidad, la contradicción, la publicidad y la producción de pruebas, previo a la conformidad entre el ministerio público y el imputado», agregó.

Por último, la camarista remarcó: «este modelo de procedimiento tiene una función interesante dentro de lo que podemos llamar políticas en la administración de justicia y se orienta en criterios puramente económicos, tales como aprovechamiento de los recursos, tanto económicos como humanos, descongestionamiento de los tribunales, reducir la inflación en el volumen de los procedimientos orales».

En consecuencia brinda «rapidez y eficiencia y tiene su fundamento sustancial en la confesión que hace el imputado de forma libre y sin presión alguna del ministerio público».

EL AUDIO

Ignacio Rubén Aguirre confesó, a través de un audio de Whatsapp enviado a uno de sus amigos más cercanos, haber matado esta madrugada a Sandra Isabel Fleyta, de 35 años y madre de cinco hijos, con «más de 20 puñaladas».

Con 39 segundos de duración, Aguirre envió un audio a su amigo «Miguel» en el cual, con crudeza, confiesa el crimen.

«Miguel te voy a comentar a vos nomas viejo, somos amigos de toda la vida. No me vas a ver por 10 o 11 años, la cagué matando a la Sandra. Quiero que le avises a Darío. Me voy presentando a la Comisaría, le metí como más de 20 puñaladas. De verdad Miguel, no te voy a mentir. Me va a doler en el alma dejarlos, avisale al Gandigo porque no voy a aparecer por vario tiempo, la cagué matando a la Sandra», dice el audio que fue confirmado como verídico por fuentes judiciales a Diario Chaco.

