Ruta nacional 95: entre La Tigra y Sáenz Peña, un tramo «olvidado»

El tramo de la ruta nacional 95 entre Presidencia Roque Sáenz Peña y La Tigra continúa siendo el sector relegado, proyectándose la ejecución de obras hacia el norte y sur de la carretera, quedando «en el medio» casi cuarenta kilómetros sin reconstruir.

La 95 es una ruta nacional de 675 kilómetros que se extienden desde General Güemes, en Formosa, hasta Ceres, en Santa Fe. La vía atraviesa las provincias de Formosa, Santa Fe y Chaco donde concreta un itinerario de norte a sur, pasando por el centro y toda la zona productiva chaqueña.

En su travesía por Chaco completa casi la mitad de su trazado, recorriendo 310 kilómetros con una calzada que, por sectores, se encuentra en un estado regular, malo y muy malo. En territorio chaqueño la dirección de Vialidad Nacional proyecta obras que contemplan su recuperación, pero desde hace varios años quedan excluidos de los trabajos de reconstrucción los 38 kilómetros que se transitan desde la rotonda de Sáenz Peña, en la intersección con la ruta nacional 16, hasta la localidad de La Tigra.

En el inicio del nuevo año, el organismo nacional anunció que tres oferentes se presentaron al llamado a licitación que se había realizado para trabajos de recuperación de la vía, pero en el tramo de algo más de treinta kilómetros entre la segunda ciudad del Chaco y la rotonda de empalme con la ruta provincial 9, en Tres Isletas. La ilusión de los ciudadanos de las localidades ubicadas al sur de Sáenz Peña nuevamente quedó trunca.

EL CENTRO OLVIDADO

El tramo que une los departamentos Comandante Fernández y O´Higgins deberá continuar esperando mientras los baches van sumando más kilómetros de tránsito peligroso. Los 38 kilómetros quedarán, en consecuencia, en el medio de tramos reconstruídos ya que el 6 de enero se adjudicaron los trabajos para la reconstrucción de la vía entre La Tigra y el límite con la provincia de Santa Fe.

El inicio de la ejecución de la obra, que ya fue adjudicada, desde el kilómetro 1078, en inmediaciones de La Tigra, hasta el cambio de distrito en Santa Fe, está a la espera de la firma. Los trabajos contemplan la restauración de 130,79 kilómetros y se ejecutarán por el sistema C.Re.Ma (contrato de recuperación y mantenimiento). El plazo de finalización de la obra es de 72 meses, donde los primeros 24 incluyen trabajos de recuperación e intervenciones obligatorias: bacheo, repavimentación, señalización, reparación de alcantarillas, entre otros. El mantenimiento posterior se llevará a cabo durante todo el período que dure el contrato.

La conclusión que hacen los vecinos de los poblados y zona rural entre La Tigra y Presidencia Roque Sáenz Peña es que «la espera sigue causando serios inconvenientes en el tránsito hacia la principal ciudad del interior chaqueño».

LOS 38 MALDITOS

El tramo de casi 40 kilómetros entre la localidad del departamento O`Higgins y la ciudad Termal, «con pozos y grietas peligrosas para el tránsito», generó y sigue generando reclamos por parte de las comunidades ubicadas al sur y que consumen los servicios de la segunda urbe del Chaco.

En ese itinerario la calzada presenta «groseras» roturas que periódicamente son rellenadas por los operarios de Vialidad Nacional, en un trabajo que los que transitan por el lugar consideran «inútil» ya que las reparaciones duran unas pocas horas. Si en la icónica ruta 40 existen tramos de ripio que son conocidos como los «malditos», en el caso de la 95 en su paso por el Chaco, el mote le quedaría al trecho entre Sáenz Peña y La Tigra.

UN PROBLEMA CON AÑOS DE ANTIGÜEDAD

«Es un sector que está en malas condiciones porque estaba dentro de un contrato de obra que quedó neutralizado y muchos años no se trabajó para mantenerla en óptimas condiciones para transitar», reconoció en abril del año pasado, en charla con NORTE, la arquitecta María Alejandra Vilela, responsable del Distrito Chaco de Vialidad Nacional. En la revisión de lo ocurrido es de mencionar que en el gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, en la ruta 95 se iniciaron labores de reparación que avanzaron, desde La Tigra hacia Sáenz Peña, adentrándose unos kilómetros en el departamento Comandante Fernández, donde abruptamente finaliza la repavimetnación. Lo estipulado no se cumplió y ese tramo de la 95 quedó con un contrato que estuvo neutralizado por mucho tiempo y que, «por las cuestiones judiciales y técnicas no se pudo reactivar».

La obra, que no continuaba ejecutándose, se dio de baja a mediados del año 2021 «y a partir de entonces desde Vialidad Nacional trabajaron con proyectos de emergencia y a mediano plazo, en la búsqueda de lograr la recuperación total de la carretera». «Mientras había un contrato vigente no se podían realizar obras en los tramos afectados y había que solucionar primeramente el tema judicial», mencionó María Alejandra Vilela.

«Los problemas burocráticos nos perjudican a muchos ciudadanos porque son kilómetros en muy mal estado que son un riesgo para el que transita por esa ruta que, a las localidades más pequeñas, nos sirve para acceder a centros de salud, proveedurías y otros servicios que ofrece Sáenz Peña», coinciden en reclamar los referentes de las poblaciones que «necesitan de una ruta segura» que los conecte con la segunda ciudad del Chaco.

