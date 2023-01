Ató a su perra y la abandonó: el animal permaneció un día en esa situación hasta que una vecina la rescató

El repudiable hecho ocurrió en Caballito, barrio de la Ciudad de Buenos Aires y fue quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Como se ve en las indignantes imágenes, el hombre se encontraba caminando junto a su perra en lo que podía ser un paseo común y corriente.

De repente, el hombre comienza a observar si no había nadie alrededor mientras la perrita quería continuar con su caminata.

Paso siguiente, esta persona retrocede su marcha, ató a la perra y procedió a irse del lugar dejando al pobre animal a la deriva.

Según informó el periodista Mauro Zeta, el animal estuvo un día entero en el lugar y ahora se encuentra en la casa de una vecina de la zona a la espera de ser adoptada por una familia.

Las repercusiones en las redes no tardaron en llegar. «Este hijo se put… abandonó en la calle a su perra, la dejó atada y se fue, no le deseo el mal a nadie pero a ese ser horrendo sí, muchas cosas malas y que la mirada social no te deje salir a la calle en paz«, indicó una usuaria de Twitter indignada por el accionar de este hombre.

Comentarios