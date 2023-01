Hugo Tomei pedirá la absolución de los 8 rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa

Este jueves pasada las 12 del mediodía, comenzó la segunda jornada de alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa que sucedió el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.

Tras las emotivas palabras de Graciela, madre de Fernando, quien tomó la palabra fue el abogado Hugo Tomei, que representa a la defensa de los 8 acusados.

«Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado «, planteó el abogado de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En ese marco, el letrado resaltó: «Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia».

De esa manera, argumentó: «El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno».

Seguidamente, Tomei marcó: «De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa y tres a los amigos de Fernando Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Fernando Báez Sosa. No estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien: es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer».

Cabe señalar que el miércoles fue el turno de los alegatos de la Fiscalía por parte de Juan Manuel Dávila y Gustavo García y de la querella representada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y su hijo Facundo.

Tras una extensa jornada que duró cerca de 10 horas, ambas partes coincidieron y pidieron la pena de prisión perpetua para todos los acusados. La fecha de la sentencia está estipulada para el 31 de enero.

