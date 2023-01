Caso Báez Sosa: «No me conmovieron porque mataron a mi hijo»

Al terminar la última jornada de alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, la madre de la víctima, Graciela Sosa, contó sus sensaciones tras escuchar las últimas palabras de los acusados.

«Es muy difícil que después de haberlo matado quieran pedir disculpas», afirmó a la salida de los tribunales, y expresó: «Que se pusieran a llorar no me conmovió porque mataron a mi hijo”.

Los ocho rugbiers acusados hicieron uso de sus últimas palabras ante el tribunal, y pidieron disculpas. «Nunca quisimos matar a nadie», expresaron los imputados, luego de que su abogado defensor, Hugo Tomei, pidiera que la condena sea por “homicidio en riña”.

En tanto, el tribunal definió que la sentencia se conocerá el próximo 6 de febrero, y no el 31 de enero como había trascendido.

LAS PALABRAS DE GRACIELA ANTE EL TRIBUNAL

En tanto, la madre de Fernando Báez Sosa también habló este jueves ante el Tribunal de Dolores, minutos antes de que comience el alegato de Hugo Tomei, abogado de los ocho rugbiers imputados. «Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día se recibiría y estaría viendo como iba a defender a las personas y no estar acá por su asesinato», expresó.

Visiblemente conmocionada, Graciela manifestó: «Me costó mucho estar en este lugar. Cargué la valija para venir a Dolores y tuve que ver los videos reiteradas veces de cómo asesinaron a mi hijo».

«Nunca lo voy a poder olvidar cuando mi hijo levantaba la mano para pedir suplica. Quería tirarme encima de él para que no lo atacaran más», y concluyó: «Él era decente, no hacía el mal. Siempre me decía que no creía en la maldad y ahora quiero justicia porque no le tuvieron piedad».

El Tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó que el veredicto será dado a conocer el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.

María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, confirmó esta tarde, tras las palabras de los acusados, que ese día se conocerán la sentencia a las 13.