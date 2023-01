EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FINANCIARÁ LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE UNCAUS

«Acordamos con el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Cdr. Oscar Alpa, el financiamiento de la Carrera de Psicología que la CONEAU nos acreditó el año pasado por más de 33.000.000 $ de pesos para el 2023 del Programa FONDEAR para financiar nuevas Carreras en Universidades Nacionales, que vienen a sumarse al Presupuesto para éste año que el Congreso de la Nación aprobó para nuestra Universidad de más de 3.500 millones de pesos» informó a la prensa el Vicerrector de la UNCAUS, Dr. Manuel Garccía Solá luego de la entrevista que mantuvo con el funcionario nacional y Rector (en uso de licencia) de la Universidad Nacional de la Pampa.

«Ésta carrera se dictará a partir de éste año en Presidencia Roque Sáenz Peña de manera presencial y ha despertado un enorme interés en los jóvenes de todo el Norte argentino, ya que en el primer turno de inscripciones, ya hay más de 2000 anotados para realizar el Cursillo de nivelación y eso es así porque será la primera oferta académica en Psicología de todo el NEA a dictarse en una Universidad Pública de gestión Estatal y, por lo tanto, totalmente gratuita» agregó el conductor junto a Germán Oestmann de la Universidad con sede en el Centro geográfico chaqueño.

«Ésta es una prueba más -agregó García Solá- de la absoluta prioridad que para el Gobierno Nacional representa la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología. Nosotros que somos una Universidad del interior del interior con la gestión de Jaime Percsick y Oscar Alpa hemos sido reparados históricamente después que durante el gobierno anterior nuestro Presupuesto fue congelado por 3 años consecutivos, entre 2016 y 2019, en 303.000.000 $ de pesos, mientras que este año, gracias a ésta conducción educativa tenemos un presupuesto de 3.500.000.000 $. o sea 10 veces superior. Si eso no es descentralización de la inversión y federalismo educativo en la Educación Superior, que me la cuenten los que llevaron a UNCAUS al borde de su extinción hace muy pocos años. No hay que olvidar eso porque si no uno se puede volver a equivocar a la hora de elegir».

Finalmente García Solá informó que ésta Carrera de Psicología es la décima que existirá en el país, la primera del Norte en ésta primera cohorte será dictada por 38 docentes con una alta especialización profesional que la ubicará entre las más destacadas de Argentina.

Comentarios