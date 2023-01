Un desgarrador pedido y una búsqueda hasta desde el aire: una semana de la desaparición del menor Agustín Romero

Este domingo se cumplirá una semana de la desaparición de Agustín Romero, el menor de 16 años que salió de su casa para ir al kiosco y desapareció el 15 de enero. Su familia pidió en declaraciones públicas que la Policía no cese la búsqueda y desde la fuerza anunciaron que están llevando adelante operativos incluso desde el aire.

«Hubo movimiento estos días, pero después se paró todo. La Policía lo está buscando, o eso me dicen. Anoche anduve hasta las dos de la mañana en la comisaría para tener noticias de él», dijo Lorena este viernes y agregó: «Nosotros vamos y venimos de recorrer el monte y no vemos nada. No vemos a la policía, ellos dicen que lo buscan pero no veo movimiento».

El menor ya se había ausentado de su domicilio en otras ocasiones pero siempre volvía al día y medio, relató su familia que contó que Agustín «es un chico sano» que «asistía al colegio, y desapareció cuando se fue a hacer un mandado».

Tras el reclamo de la madre, la Policía del Chaco señaló que anoche, efectivos de Sáenz Peña realizaron un nuevo operativo con recorridas en los barrios que comprenden el radio de búsqueda cercano a su vivienda, como así también una represa donde fue visto hace pocos días.

La fuerza también señaló que se sobrevoló las zonas rurales y espacios baldíos, con un drone con censores térmicos para una búsqueda más exhaustiva.

«Volvé hijo a la casa, acá nadie te hizo nada y vos sabes que nadie te hizo nada. No sé lo que te está pasando, sólo te pido que vuelvas a la casa, tus hermanos te extrañan, yo te extraño, vos sabes que no ando bien de salud, quiero que vuelvas a la casa no tengas miedo», pidió Lorena apelando a que su hijo vuelva a la casa.

Agustín mide 1,65 metros de altura, es de tez morena, cabello corto castaño y vestía remera mangas corta negra, zapatillas negras, campera azul con tres líneas negras en mangas y jeans negros despintado en botamangas.

Cualquier novedad sobre esta persona acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Sáenz Peña al 3644438653 o al Servicio de Emergencias 911.

