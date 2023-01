Quedó sin frenos, pero con una rápida y arriesgada maniobra logró salvar su vida

El nuevo accidente que involucra a un tren de cargas, sucedió esta mañana, sábado 21, alrededor de las 8. Según se pudo saber por declaración del chófer del camión que transportaba una carga de soja, quien no sufrió lesiones, dijo que cuando quiso frenar, para evitar la colisión, no le respondieron los frenos.

Por este motivo, el hombre ideó la manera para intentar que la colisión sea lo menos nociva para él y de inmediato decidió acelerar su rodado, quedando en las vías del tren el sector de acoplado, y no la cabina. «No pude tenía mucho tiempo para pensar. Opté por acelerar así el tren no me daba de lleno a mi» , comentó el camionero.

Afortunadamente, sólo el acoplado tuvo los daños materiales y el vuelco de la carga que transportaba.

Intervinieron en el lugar, comisaría jurisdiccional, personal de Policía Caminera, y ambulancia del hospital de Avía Terai, quienes constataron que no hubo personas lesionadas por el siniestro.

Diario Norte

