México: Un niño habría asesinado a otro porque le ganó en las “maquinitas”

Tras perder un juego en las maquinitas, un niño de 11 años habría asesinado a otro menor de edad que le ganó en la comunidad El Tejocote, Veracruz.



El presunto responsable de homicidio, identificado como Samuel “N”, habría ido a su casa luego de la derrota para tomar un arma perteneciente a su padre. Luego de ir por la pistola presuntamente volvió al negocio y le disparó en la cabeza al niño contra el cual perdió.

Samuel “N” huyó con su padre de la comunidad ubicada en el municipio de La Perla; la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz indaga en el caso.

El hecho ocurrido el pasado 15 de enero fue confirmado por el gobernador Cuitláhuac García, quien en conferencia de prensa aseguró que las autoridades estatales actuarán conforme a lo dicta la ley. De acuerdo con medios locales, el menor presuntamente le habría disparado a quemarropa a su amigo, posteriormente se asustó y escapó de la escena del crimen.



“Tiene que actuarse apegado a derecho para ver las responsabilidades por el arma. Sin duda hay responsabilidades y por eso nosotros hacemos campañas para desarme, es mejor que no se tenga un arma en un domicilio porque miren las tragedias”, mencionó.

García señaló que para él este caso de homicidio es particularmente lamentable ya que se pudo haber evitado si no hubiera armas de fuego en casas a las cuales lo menores de edad puedan tener acceso.

“Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia y va la detona en contra de otro niño por una discusión entre ellos”, dijo.

Familiares del infante lesionado al encontrarlo en esas condiciones lo trasladaron inmediatamente al Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), unidad en la que se intervino quirúrgicamente a Samuel “N” para intentar salvarle la vida, desafortunadamente no tuvieron éxito.

El proyectil lesionó órganos vitales del menor, quien falleció en el momento que estaba recibiendo la atención médica. Por tal motivo los hechos fueron reportados con el personal de la Fiscalía de Justicia de Orizaba y peritos criminalistas, mientras que la Policía Ministerial Acreditable (PMA) se trasladó al hospital para tomar conocimiento del caso y dar fe del deceso.

Asimismo ordenaron el traslado del cuerpo del niño a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necrocirugía y conocer las causas de muerte, y oficializar el resultado al integrarlo a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio.

En contraparte, el gobernador de Veracruz descartó que las máquinas de videojuegos en negocios locales sean puntos propicios para la inmersión niños y niñas en actividades delictivas, contrario a lo que presuntamente sucede en Sinaloa, donde miembros del crimen organizado habrían reclutado en las maquinitas a menores que participaron en los disturbios posteriores a la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

“Son maquinitas de jueguitos, no comparemos. Ni modo que la gente de Ovidio esté interesada en las maquinitas que dan dos pesos, no, están en casinos, en transportar la droga a Estados Unidos, el negocio del fentanilo y todas estas drogas sintéticas. No hagamos comparaciones”, indicó el gobernador de Veracruz.

En redes sociales la noticia desató críticas hacia los padres del agresor y contra la ola de violencia que azota al país. Hasta el momento la familia del menor que habría disparado el arma de fuego no ha podido ser localizada, de tal forma que las autoridades del estado les hicieron un llamado para que se presenten a dar su versión de los hechos.

Infobae Latinoamerica

