Caso Báez Sosa: «No hubo un plan para matar», dijeron Lucas Pertossi y Blas Cinalli

En la decimotercera y última audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, este miércoles rompieron el silencio otro dos de los rugbiers acusados, a exactamente tres años del hecho ocurrido a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Así, con un discurso parecido, Lucas Pertossi y Blas Cinalli buscaron despegarse del asesinato de Fernando, negando haberle pegado, y además afirmaron que «no hubo un plan para matar».

Además de ellos, declararon los médicos Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, peritos por parte de la defensa a cargo de Hugo Tomei, quienes cuestionaron la autopsia hecha al cuerpo de la víctima.

Por otro lado, el tribunal de Dolores que lleva adelante el juicio anunció que los alegatos serán el miércoles 25 y el jueves 26 de enero.

QUÉ DIJERON LUCAS PERTOSSI Y BLAS CINALLI

En su declaración ante el tribunal, Lucas Pertossi, uno de los rugbiers más complicados, sostuvo que «nunca» le pegó a Fernando Báez Sosa, y aseguró que «no hubo un plan».

«Estoy muy mal por lo que pasó, estuve con tratamiento psicológico, psiquiatra, medicación. Nos hizo muy mal esto. Siento mucha pena por todo lo que pasó», expresó el joven de 23 años, quien además afirmó: «Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, no participé del plan de asesinato de matar a alguien: solo fui de vacaciones».

En su relato, tras contar cómo fue desde la previa en la playa hasta que lo sacaron del boliche, Pertossi dijo que dio dos patadas para defender a un amigo al que estaban agarrando del pie. «Me acerco, le digo soltalo, le pego dos patadas. El chico intenta pararse o se para, y yo me voy a la esquina. Me desoriento. No conozco Gesell, más el alcohol…», afirmó.

Pertossi es quien filmó parte del ataque, y además quien advirtió a sus amigos en un mensaje de texto: «Caducó».

En tal sentido, atribuyó su mensaje de «caducó» a una conversación que mantuvo con un desconocido tras el ataque a Báez Sosa. «Lo único que vi es una pelea en Le Brique y que le pegaron a uno, que caducó», le habría dicho.

Además, contó que luego volvió a la casa que alquilaban y se cambió la ropa. «Me puse una malla porque la ropa tenía olor a alcohol y era ropa de salir», dijo.

Por su parte, Blas Cinalli, uno de los primeros agresores incriminados, ya que su material genético apareció debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio y declaró en el juicio.

“Lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad”, expresó, al tiempo que aseguró que “no hubo ningún plan, ni planificación, no hubo ningún rol”.

Además, Cinalli sostuvo: “Yo en ningún momento le pegué al chico. Estaba totalmente borracho”.

Blas Cinalli sostuvo que tras ser expulsado de Le Brique vio a un amigo al cual agarraban de la cintura y del pie. “Le dije que lo suelte, me agarra a mí. No lo podía zafar. Cuando lo logro, le pego una patada. Por las pericias que pude ver, dicen que Fernando tenía sangre mía en el meñique. Nunca le pegué, supongo que la persona que crucé en el boliche habrá sido él”.

LOS ALEGATOS SERÁN EL MIÉRCOLES 25 Y EL JUEVES 26 DE ENERO

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dispuso esta tarde que los alegatos se lleven a cabo el 25 y 26 de enero próximos.

El miércoles 25 será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que el jueves 26 alegará la defensa de los ochos rugbiers acusados del homicidio.

