Bruno Cipolini pidió «reglas y tiempos claros» dentro de la UCR para definir candidaturas y apostó por la unidad

La foto que dieron a conocer el 29 de diciembre los referentes de Convergencia Social y Evolución fue uno de los primeros pasos en búsqueda de la unidad de todo el radicalismo, a los efectos de constituir «una gran coalición opositora». Tras esa reunión, el dialogo en la UCR permaneció y se extendió a otras líneas del centenario partido, incluídas las que integraron a la lista 503 B Juntos por Chaco en las elecciones intermedias de 2021.

Así lo confirmó el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, al indicar que se reunieron las líneas que formaron parte de la lista 503 B Juntos por Chaco + Evolución, entre ellos Espacio Nea, liderado por Aida Ayala.

«Avanzamos en las líneas generales. Todos consideran importante, en caso de que no se pueda establecer una candidatura única, tener reglas de juegos claras, tiempos claros . De moto tal de poder en ese marco ir conformado una alternativa para todos los vecinos de la provincia. Estamos tratando de acelerar esos tiempos, es un camino largo, hay que seguir conversando pero ya los primeros pasos se han ido dando», precisó Cipolini en declaraciones a La Radio.



El primer paso, fue el conclave Convergencia Social y Evolución tras el cual comunicaron sus coincidencias sobre la coalición amplia que pretende para volver a la gobernación. El siguiente paso será establecer un mecanismo para definir si Juan Carlos Polini o Leandro Zdero será el candidato a gobernador.

«Nosotros entendemos que hay que poner un mecanismo claro para determinar en este momento cuál de los candidatos que está trabajando y ha manifestado voluntad de ser puede ser el mejor o el más competitivo. Si encontramos esa metodología y tiempos claros, creo que lo importante es que vamos a poder llegar en conjunto de cara a la elección en general«, explicó el intendente de la ciudad termal.

En la UCR hay expectativa sobre el recurso de amparo que tiene curso en el Superior Tribunal de Justicia sobre la suspensión de las PASO y la implementación de las listas colectoras que logró aprobar el oficialismo, en una polémica sesión que terminó con cruces y acusaciones entre legisladores. Pero con las primarias suspendidas como escenario «muy probable» se acelera la necesidad de establecer «reglas de juegos claras».

Por último, Cipolini aclaró que «al no existir las PASO, más allá de que hay una discusión judicial, y lo veníamos diciendo que si no existe las PASO provincial, Gerardo Cipolini no era un postulante a la gobernación».

Diario Chaco

