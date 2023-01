COMUNICADO DE SAMEEP: «INTENSIFICAMOS TRABAJOS PARA MEJORAR EL SERVICIO ANTE LA TURBIEDAD EN LOCALIDADES DEL SEGUNDO ACUEDUCTO»

Cuidado y uso solidario del agua

Se solicita, además, la colaboración de las y los vecinos chaqueños en el cuidado y no derroche del agua, haciendo un uso solidario del recurso.

Los usuarios pueden colaborar realizando mantenimiento adecuado de piletas, controlando que no hayan pérdidas internas, no regando las veredas con agua potable, lavando los autos con baldes y no con manguera.