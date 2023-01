Un menor declaró contra su propia madre, acusada de asesinar en la vía pública a un vecino

Un mes pasó del asesinato de José Luis Íñiguez de 31 años , el joven conocido por vender churros y bolas de fraile en Charata. En este tiempo, la mujer que lo apuñaló continúa detenida ya que recientemente le dictaron prisión preventiva, la familia del trabajador pide justicia y algunos hijos de la acusada fueron denunciados por»agresión» por parte de la familia Íñiguez.

Fue la propia Policía del Chaco la que minutos después del hecho ocurrido el 2 de diciembre comunicó: «Hirió a su vecino con un cuchillo quien falleció en el hospital», en dicho informe los agentes dijeron que la mujer de 40 años tenía un cuchillo serrucho y «se encontraba agresiva». Desde la Comisaría de Charata también habían informado que la mujer había confesado que hirió a su vecino.

A un mes del hecho, Celsa Arrazcaeta, hermana del joven asesinado y testigo presencial del crimen, contó que siguen sumando pruebas y que la mujer que atacó a su hermano «declaró la semana pasado y dijo que ella no lo mató».

«Dijo que mi hermano, que se dedicaba a vender churros y bolitas de fraile, salió de su domicilio con una fuente y que dentro de la fuente llevaba un cuchillo y que con ese cuchillo mi hermano iba a agredirla. Conto que entre forcejeo y forcejeo mi hermano se hinca solo», relató Celsa a Diario Chaco .

La situación fue observada por algunas personas, además de ella un vecino que hablaba por teléfono vio lo que estaba ocurriendo.

PROBLEMAS DE VIEJA DATA

Según contó la hermana de José Luis, los problemas surgieron porque «el hijo menor de esta señora le vendía churros a mi hermano y mi hermano se los pagaba, pero esta mujer como se dedicaba al vicio del alcohol, hubo un tiempo que al chico le exigía que le dé para al alcohol, el chico no le quiso dar más y de ahí vienen las peleas de que él trabajaba y no le daba a ella y se empezó a desquitar con mi hermano».

En palabras de Celsa, la acusada apuntó contra su vecino porque su propio hijo «no le daba la plata de las ventas». Esta situación provocó, contó la familia de la víctima fatal, que la vecina eche de su casa a su hijo menor y que José Luis le diera hospedaje, lo que empeoró las peleas.

«Ella iba y lo agredía a mi hermano por la bronca que tenía con su propio hijo», dijo Arrazcaeta y hasta relató que «mi hermano lo llevó al hijo de la señora a un Juzgado porque el menor tenía una audiencia con su mamá y no tenía en que ir y estaba viviendo con mi hermano. En el juzgado, llegó la madre del menor y lo agrede a mi hermano».

El día del crimen, el menor de edad e hijo de la acusada presenció lo ocurrido y «salió a favor» de José Luis. «Ese día que la madre asesinó a mi hermano él vio la escena, vio como le clava el cuchillo a mi hermano y le vuelve a sacar. Vio todo y fue con nosotros al hospital», indicaron.

Finalmente, los familiares del joven asesinado expresaron: «Hay pruebas concretas de que ella lo asesinó. Queremos que la justicia no tome lo que ella diga o la hagan pasar por loca, tenemos miedo de eso ya que una vez ella estuvo internada ya que tiene epilepsia, como no tomaba su medicación estuvo un tiempo internada en Sáenz Peña. Como familia no queremos que esto vuelva a pasar, que la justicia actúe como corresponde».

