Un padre y su hija quisieron rescatar a una mujer que sufría violencia de género y terminaron siendo atacados

El periodista de Sáenz Peña Rodolfo Acosta y su familia denunciaron un violento episodio ocurrido este domingo pasada dos horas de Año Nuevo en una parrilla ubicada en calle 19 y 12 del barrio Ensanche Sur. Según relataron, quisieron rescatar a una mujer que era víctima de violencia de género y terminaron siendo ferozmente golpeados por el violento.

«Estábamos reunidos en familia en la vereda de nuestro local comercial cuando a las 01.45 horas de este domingo, una pareja paró frente al cajero de enfrente y de allí vinieron corriendo pidiendo que llamemos urgente a la Policía porque un sujeto estaba golpeando fuertemente a una mujer, en el interior de un negocio», relató Acosta.

En ese momento, la familia del periodista salió a observar desde la vereda pero no escucharon nada ni vieron a personas, sin embargo a los pocos minutos escucharon gritos «desgarradores de una mujer que pedía auxilio ya que aparentemente estaba siendo sometida a una paliza brutal. Escuchamos que ella suplicaba que no le pegue más y ruidos de cosas que caían mientras los dolorosos y fuertes gritos seguían escuchándose asustando incluso a los niños muy chicos de nuestra familia».

Alertados por la situación, los 5 integrantes mayores de edad de la familia fueron hasta la casa y golpearon las manos ante el temor -dijeron- de «estar frente a un probable femicidio».

«Fue ahí que salió el dueño de la parrilla (a quien conozco de hace algunos años) sin camisa y extremadamente violento que nos increpó diciendo «Que mierda les pasa a ustedes, que puta se tienen que meter, qué les importa lo que yo hago». Entonces le dije que deje de golpearla a la esposa, que era la madre de sus hijos y que eso es delito grave de Violencia de Género. Y ahí se enfureció aún más saltando la reja buscando pegarnos a todos en la vereda a la vez que gritaba insultos y epítetos de todo calibre, que por supuesto fueron respondidos por quien les habla y en el mismo calibre», escribió el periodista al hacer público el hecho que vivieron.

No conforme con los insultos, el acusado de violencia de género habría amenazado a Acosta diciéndole «Ya te voy a encontrar solo y vas a ver lo que te va a pasar», mientras que él contestó: «Aquí estoy solo, si lo que querés es pegarme vení nomás y pegáme a mí pero no sigas pegándole a esa pobre señora indefensa. No se le pega a las mujeres. Eso no se hace».

Tras esas palabras el violento hombre fue corriendo hacia el periodista y comenzó a propinar golpes a Acosta y a su hija quien le provocó una hemorragia en la nariz.

«En ese momento llegaron varios patrulleros mientras mi hija mayor sangraba de su herida en la nariz limpiándose con un repasador que agarró de la mesa. La Policía logró calmar al sujeto y la mujer golpeada negó absolutamente todo, ella negó que la haya golpeado aunque los primeros testigos directos que ya habían pasado en el auto fueron rápidamente a avisar en la División Género porque el 911 nunca andaba. De todos modos yo quedé muy nervioso porque el violento personaje la golpeó a mi hija en el rostro», contó Acosta quien calificó a su vecino como una «basura humana» que «es un habitual golpeador de mujeres y ya está acostumbrado a perpetrar ese tipo de prácticas».

La denuncia ya formalizada está en curso y al respecto Acosta manifestó: «Espero Justicia y lamento mucho haber perdido la poca o mucha amistad que tuve con un vecino que hasta el día de hoy lo creía bueno, pero un golpeador de mujeres es lisa y llanamente un sorete, un pobre infeliz y un pedazo de mierda que anda por la vida hasta que le llegue el momento. Por supuesto que este maloliente excremento caminante, hoy desaparece de nuestra vida aunque lo vea a cada rato».

