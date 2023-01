Un menonita está preso por torturar a su esposa con agua hirviendo

Un menonita mexicano fue detenido en Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, tras ser denunciado por su esposa, quien lo acusa de arrojarle agua hirviendo, golpearla con cadenas, palos y con un martillo. Además, el hombre expulsó a sus cinco hijos y abuelos al monte.

Los cargos de los que se acusa al menonita, quien fue apresado y debe ser indagado, son: «Lesiones y amenazas calificadas agravadas por el vínculo», según los fiscales Santiago Bridoux y Gabriel Gómez.

La víctima, también mexicana, de 44 años, tiene cinco hijos de 21, 19, 15, 14 y 10 años, en común con el sujeto.

La mujer aseguró que desde hace dos años viene siendo agredida físicamente por su pareja. Relató que el sujeto comenzó con insultos y con negarle la comida, para luego pasar a las golpizas, y al extremo de lanzarle con lo que encontrase a su paso.

Semanas atrás le habría arrojado agua hirviendo en la cabeza. Al dolor y desesperación, se le sumaron ampollas en todo el cráneo, lo cual provocó un escándalo en la familia, pero sin que las consecuencias cruzaran el límite de la colonia menonita.

Más adelante, el sujeto comenzó a agredir a sus cinco hijos, incluso a uno de ellos que padece una discapacidad.

Ante esta situación, dos hijas huyeron hacia la casa de los abuelos y sus otros hijos salieron a defender a la madre, pero siguieron la misma suerte.

La víctima agregó que dos hijos varones fueron echados de la casa y que hace varias semanas que duermen en el monte porque el individuo no les permite regresar, menos contactarse con su madre, y tampoco ser alimentados.

«A escondidas, les paso comida en los fondos de casa. Ellos andan en el monte. Trabajan, pero no quieren que los vea por miedo», añadió la mujer.

Lejos de experimentar algún momento la cordura, la situación fue empeorando, dado que, cuando llega a su casa, hace salir a su esposa porque está penada de compartir espacio alguno con el hombre.

«Lo último fue cuando me llevó en el carrito. Me empujó y me tiró a la tierra. Ahí me golpeó a patadas hasta desmayarme», precisó la víctima a los policías de Pampa de los Guanacos.

Inmediatez fiscal

El fiscal Santiago Bridoux instruyó la detención del menonita, quien terminó preso a las pocas horas. Ahora, sus pares asisten a la denunciante con médicos y psicólogos, ya que las secuelas serían terribles, trascendió.

La mujer ya se reencontró con sus cinco hijos y las autoridades de la colonia fueron interiorizadas sobre la pesadilla padecida entre sus «dominios».

Los fiscales de Monte Quemado ya interiorizaron del proceso al gobernador de la colonia menonita, a fin de que resuelvan el futuro de la familia, puertas adentro.

Cabe destacar que los menonitas son una rama pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista, originado en el siglo XVI durante la Reforma Protestante, más concretamente dentro de lo que se denominó la Reforma Radical.

Los fiscales delinean un proceso especial, porque así lo determina la conjunción de los menonitas, pero priorizando la seguridad de las víctimas.

Embajada de México

Bridoux afectó a médicos, psicólogos y especialistas: desea asistir a la familia, pero sin obviar las condiciones especiales en las que se rige la institución. Tratándose de ciudadanos mexicanos, el fiscal también informó a la embajada mexicana, ya que así lo requieren las leyes nacionales e internacionales.

Sin embargo, esto no condiciona ni limita los brazos de la Justicia argentina y los responsables de los actos de violencia deben asumir ese compromiso.

