Dakar: los chaqueños se sobrepusieron a múltiples contratiempos y a lluvias torrenciales en la tercera etapa

Lluvia, inundaciones, frío y terreno peligroso. Todo eso debieron superar Juan Manuel “Pato” Silva, en T4 SSV, y Carlos Verza, en cuatriciclos, para llega a cumplir con la tercera etapa del Rally Dakar 2023 entre Alula y Ha’il, en Arabia Saudita.

Fue un recorrido repleto de complicaciones para los pilotos, que presentó sus dificultades por las lluvias torrenciales que están cayendo en pleno desierto. Tanto que la etapa tuvo que ser suspendida a mitad de recorrido por las inundaciones que se produjeron en el trayecto que tenían que atravesar los pilotos. De igual forma, los tiempos fueron computados o promediados.

En la categoría T4 SSV, la etapa fue ganada por el brasilero Cristiano Batista y su copiloto el español Fausto Mota del South Racing Can-Am. Y el ranking permanecía con pocos tiempos promediados hasta avanzada la tarde argentina.

Unas horas después de su llegada al campamento y tras la confirmación por parte de la organización de que se realizará la próxima etapa, el «Pato» Silva habló con Carburando: “Fue una etapa complicada. Ayer no rompí ningún neumático (pese al terreno con dificultades), pero hoy rompimos dos, en el kilómetro 50 el primero y en el kilómetro 200 el otro. Eso me condicionó a andar muy despacio, porque no tenía más repuesto. Me superaron muchos autos porque iba a un ritmo muy despacio. Y luego apareció la lluvia, que me favoreció porque iba muy lento”.

Antes, en un video para el Instagram del FN Speed, y dialogando con uno de los mecánicos, Silva contaba el porqué de su sonrisa al terminar una etapa tan compleja: “Yo conozco peores experiencias (que la de hoy), como quedarse a dormir adentro del vehículo o renegar con roturas”. “Ahora nos dimos una ducha caliente, luego de pasar mucho frío en el enlace”, agregó.

En tanto, el chaqueño Carlos Verza arribó en el puesto 15° en cuatriciclos con un tiempo de 08 horas 55′ 35», a una diferencia de 03H 14′ 51» del líder, el francés Alexandre Giroud del Yamaha Racing – Smx – Drag’on que completó el recorrido en 05H 40′ 44». En la general, el chaqueño se posiciona 14°.

La etapa 4

La edición 2023 del Rally Dakar atravesó sus primeras dificultades en la competencia en la Etapa 3 que se llevó a cabo en el día de hoy. Por las lluvias torrenciales que se produjeron en el desierto de Arabia Saudita, la organización tuvo que tomar la decisión de acortar el recorrido y rescatar a muchos de los pilotos que quedaron a mitad de camino por las inundaciones.

Luego de muchas idas y vueltas, la organización a cargo del director David Castera, comunicó a todos los pilotos que siguen formando parte de la competencia, que la jornada del día de mañana se realizará a pesar de las fuertes lluvias. El recorrido será de 425km y se realizará en un trayecto de ida y vuelta hacia la ciudad de Ha’il, en dónde se encuentra actualmente el campamento, según confirmó el portal especializado Carburando.

