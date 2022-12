Bomberos voluntarios se movilizan contra el viceministro de ambiente de Nación

Desde Bomberos Voluntarios de Presidencia Roque Sáenz Peña se sumaron al repudio generalizado dado a conocer por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, contra el viceministro de Ambiente de la Nación al desacreditar la labor de los agentes bomberiles.

Por ello, se convocó a una movilización en cada una de las ciudades del país «en repudio al destrato del sistema de bomberos voluntarios», para mañana viernes 30.

En este marco, desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios «Pedro Jiménez» de Sáenz Peña consideraron que «deja en claro que esta persona desconoce cómo funciona el sistema que él dice representar. Porque descategorizó la labor de los bomberos voluntarios en general, y a los directivos de las asociaciones».

Entre otras cosas, Selene Gómez señaló que el viceministro Federovisky indicó que «los bomberos voluntarios no saben apagar incendios forestales porque no contamos con el conocimiento y los equipamientos para intervenir en este tipo de focos ígneos. E invitó a las demás provincias a que se limite el trabajo o que no se convoque a los bomberos voluntarios para intervenir en los incendios forestales, por no estar preparados para eso».

A ello, aclaró que «esas declaraciones denota un desconocimiento total del tema, porque a través del Consejo Nacional la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios se toma el trabajo de capacitar a los agentes desde que inician como aspirantes, con todo el material, y año a año se van sumando capacitaciones para todo tipo de intervenciones, e inclusive incendios forestales donde se prepara a los brigadistas para intervenir en estas contingencias».

Por último, consideró que muchos de los funcionarios nacionales no conocen el interior del país, «y se habla de un federalismo que existe solo en las palabras. Porque con estas palabras, se deja en claro que para algunos funcionarios desconocen completamente todo el trabajo que se realizan en las provincias para prevenir los incendios forestales», finalizó Gómez.

Resolución del Consejo

Por ello, el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina declaró en un documento repudiar categóricamente las declaraciones del Viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, en el programa «Para que Sepas» en el canal A24 emitido el 27 de diciembre, por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismos y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina. Además declarar persona no grata al Viceministro de Ambiente Sergio

Federovisky para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntario de la República

Argentina.

Se solicitó también al Ministro de Ambiente de la Nación se manifieste en forma inmediata y pública sobre los dichos del Viceministro; y solicitar audiencia al Ministerio de Seguridad.

Por otra parte, se dispuso un «Sirenazo» para el día jueves 29 de diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de bomberos voluntarios, como expresión de repudio; y se convocó a movilización en cada una de las ciudades del país en repudio al destrato del sistema de bomberos voluntarios, para el día viernes 30 de diciembre.

Comentarios