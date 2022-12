Causa de la niña abusada que se quitó la vida: denunciaron a su madre y el fiscal asegura que no hay pruebas contra el padrastro

El fiscal Sergio Ríos en dialogo con Diario Chaco dio detalles sobre la causa de la niña víctima de abuso sexual en la infancia por parte de su padrastro. La adolescente de 15 años vive en Villa Ángela y se suicidó en Navidad, era víctima desde los 7 años.

Por su parte, el hombre responsable de los abusos, es su padrasto y se encuentra preso. Ahora denuncian que el hombre la seguía hostigando desde la cárcel mediante un teléfono celular.

«El suicidio no es un delito. La madre dejo a entrever que el padrastro que convivía con ella le enviaba mensajes a través de un celular», resumió Ríos.

Agregó que «nosotros en mayo de este año le quitamos un celular y en noviembre le quitamos otro, el segundo por una denuncia que había hecho la madre, en ese momento no verificamos nada. Era una aplicación de Facebook con un contenido agresivo y desafiante, pero no hacía referencia ni a la causa penal, ni a la niña, ni a la madre. Decía por ejemplo «a los otros le va mal, no pueden ocuparse de su propia vida». No tenían un destinatario especifico ni contenido».

Sin embargo, agregó que la finalidad de los celulares es que los presos se comuniquen con su familia y que «nosotros entendimos que no es para eso, por ese motivo se le secuestró (el teléfono). Nos pidió la devolución, inclusive haciéndonos responsable de su salud a nosotros, pero no se lo devolvimos».

Sobre el momento en que la nena fallece, Ríos dijo que él estaba en el lugar del hecho: «Estaba en el lugar donde se produjo el suicidio y fue en ese momento donde surge un comentario donde vinculaban al padrastro con la menor. Entonces actúe de oficio, llame al jefe a cargo de la comisaría y le pedí que le secuestren el celular, me dice que no tenía celular, pero sí que uno de los internos por ahí le prestaba».

«Ahí lo sacaron a los dos internos que lo acompañaban, uno manifestó que él le prestaba el celular por lo que secuestramos el dispositivo. No tiene ningún chat con la nena ni con la madre«, aclaró.

VÍNCULOS DE LA VÍCTIMA Y DENUNCIAS A SU MADRE

Tras los hechos, se revisó el teléfono de la adolescente y el fiscal aclaró que «no se encontró ningún mensaje ni audio por parte del interno, es decir no hubo uso indebido del celular de acuerdo a las normas por las cuales el Poder Ejecutivo le otorgo el teléfono a los presos».

«Por el momento no vamos a archivar la causa, porque lo considero apresurado por si surge algo más. Todavía la policía está haciendo algunas diligencias, citar vecinos y familia, respecto al comportamiento de la madre«, dijo. Esto tiene relación con los audios que se viralizaron donde se escucha a la adolescente y que revelan una mala relación con su madre.

«Llorando o diciendo que reciben golpes, pero no conforman la estructura típica de una instigación al suicidio. La abuela paterna denunció a la madre ayer y aportó audios del maltrato. Ella siempre intentó con resultados negativos tener contacto, a través del juzgado de familia porque manifestó que la joven recibía violencia, pero la jueza María Laura Buyatti le había impedido«, agregó.

LA INVESTIGACIÓN

Por la denuncia, la investigación apunta a la persuasión a que otro se quite la vida por medios psicológicos o persuasión. «Por ejemplo, si estás en una situación deprimente y yo te dejo una pistola 9 milímetros a tu alcance. Pero no tenemos absolutamente nada de eso», explicó el fiscal.

Otro dato es que la autopsia no presentaba ningún signo de violencia, sobre esto reconoció que «es muy difícil comprobar hoy porque ya no tengo el cuerpo de la víctima ni su testimonio, tampoco tengo data certificada del audio que fue presentado en la denuncia a la madre».

A los motivos por los que aún no se va a cerrar la causa, se suma que aún hay menores involucrados «ahí quedaron menores y seguramente esta abuela querrá seguir viéndolos y el juzgado de familia que intervenga pueda tener a estas actuaciones como antecedentes».

Remarcó que «voy a seguir investigando, pero respecto al padrastro que cometió el delito por el cual está condenado a 12 años y está cumpliendo la condena a 50 km no tenemos absolutamente nada«.

DERECHOS

A raíz de esta situación, el debate se ubicó en torno a la posibilidad que tienen los presos de poseer teléfonos celulares. El fiscal, en ese sentido, destacó que fuera de este no hay otro caso similar que ponga en duda la medida.

El hombre había realizado una publicación en Facebook refiriéndose a las personas que lo denunciaron. «Lo que pasa es que la publicación de Facebook era desafiante y me parece que esa no es la finalidad, uno también debe interpretar el delito, la denuncia se archivó porque no hay ningún delito, pero considere que no es a la finalidad para que un preso este haciendo uso del celular».

«La finalidad de los celulares es la reeducación, la información, el acceso a la cultura y todo lo cual me parece que esa publicación no estaba acorde. Tampoco es definitivo eso, la Cámara del Crimen le puede volver a restituirle el móvil«, advirtió y detalló que «yo llamé de manera inmediata y él no tuvo oportunidad de borrar algo del celular de su compañero porque no sabía lo que estaba pasando».

Diario Chaco

