Un condenado por abusar a su hijastra la siguió hostigando con un celular desde la cárcel: la menor se quitó la vida en Navidad

Un terrible y aberrante caso conmocionó a toda la ciudad de Villa Ángela. Una menor de 15 años que había sido abusada a los 7 años por su padrastro se quitó la vida en la mañana de Navidad.

Cerca de las 11:50 horas, las autoridades policiales de la Comisaría Primera de Villa Ángela recibieron el llamado de alerta por una menor que estaría sin signos vitales en su domicilio.

Ante el aviso, los uniformados se dirigieron hasta la calle Monteagudo al 1200 y se entrevistaron con una mujer de 36 años. En ese contexto, la Policía del Chaco informó que la señora había comentado que al ingresar a la habitación de su hija se encontró con la terrible escena y decidió llamar urgentemente al 911.

De esta manera, Diario Chaco se comunicó con el fiscal Sergio Ríos quien tiene a cargo la investigación para conocer detalles sobre este repudiable caso.

«Hasta el momento lo que estoy investigando es una instigación al suicidio, no tengo otro delito que pueda surgir«, detalló Ríos.

Cabe señalar que el padrastro de la menor, Misael Cabrera, fue detenido y enjuiciado por el abuso de la menor cuando apenas tenía 7 años. En esa línea, Cabrera fue llevado en primera instancia hasta la Comisaría de Enrique Urien pero al tener conflictos con otros internos, fue derivado hasta la Comisaría de Samuhú donde permaneció alojado hasta este momento.

Sobre el uso del celular de Cabrera en la cárcel, Ríos indicó: «Lo están trasladando hasta donde estoy, el hombre no tenía celular ahora pero ésta fiscalía le sacó dos teléfonos: uno en el mes de mayo y otro en noviembre. Él entonces le pedía a otro interno, como tienen permitido tener teléfono».

En relación al traslado de Cabrera, el fiscal precisó: «Como está detenido en la localidad de Samuhú, están llegando tanto el interno que leyó los mensajes y el teléfono. Él va a ser considerado testigo porque algo se borró».

«Hasta el momento se le tomó declaración a los internos que compartían la celda también. La perito está trabajando en otros teléfonos también«, explicó Ríos a DCH .

Al ser consultado sobre las veces anteriores que se le secuestró el celular a Cabrera, el fiscal indicó que «las anteriores veces que se le secuestró fueron por publicaciones ofensivas en Facebook y que además tenían un destinatario abstracto . Aquel que tenía una relación con él podía entender, precautoriamente y porque me parecían desubicadas y no con la finalidad con la que se les otorgo el celular a los internos».

«De hecho, me hacía responsable a mí por su integridad física por no devolverle, pero no lo hice. Jamás pensé un desenlace de este tipo, pero me parece que no era el uso adecuado», lanzó Ríos.

