La Justicia provincial descartó complicidad en el robo de la avioneta y vinculan el hecho con el narcotráfico

Un insólito robo ocurrió en plena Navidad cuando delincuentes ingresaron por el monte al predio del Aeroclub Chaco en el Campo los Palmares para llevarse una avioneta marca Cessna, modelo 206, matrícula LVKEY, propiedad del productor foresto industrial de Tres Isletas, Alessio Roberto Nardelli. Según estiman páginas especializadas, la aeronave está valuada en 200.000 dólares.

Los investigadores de la División de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco vinculan el robo con el narcotráfico y aseguran que la avioneta terminó aterrizando en una pista clandestina de un pueblo de Bolivia.

A Diario Chaco, el Procurador General, Jorge Canteros, indicó que «la suposición de la gente de Investigaciones Complejas es que este avión fue robado para utilizarlo en el narcotráfico porque este es un avión bastante viejito, que tiene entre 50 y 52 años. Es un avión que vuela muy bajo y tiene mucha autonomía, imagínese que el avión salió aproximadamente a las 2 de la mañana desde el Aeroclub, los delincuentes ingresaron a la 0.40, así que se supone que con las cuatro horas y media de autonomía llegaron a territorio boliviano».

En la investigación se tiene una «casi certeza» de que la avioneta terminó aterrizando en un poblado muy pequeño de Bolivia.

El juez de Cámara y Revisor de Cuentas Suplente del Aeroclub Chaco, Fernando Heñin, relató que los delincuentes entraron por el monte y no por la entrada principal, es por eso que no violentaron el candado principal. «Después se dirigieron al surtidor para ver si podían activar la nafta para cargar combustible y rompieron el candado del hangar del aeroclub. Como no pudieron abrir el surtidor con la nafta especial usaron la Súper y como tenía medio tanque de la otra nafta, lo llenaron con Súper».

Fue así que sin ninguna seguridad y sin, obviamente, ningún plan de vuelo habilitado, los delincuentes huyeron. «No tenemos ley de derribo ni tampoco tenemos aviones cajas que puedan acudir a interceptar un avión que esté volando ilegalmente. Se le puede avisar por la radio desde la torre de control que pare, pero no hay forma de ejecutar la orden. Si el piloto hace caso, no hay ningún problema, pero si no lo hace, ahí está el problema», explicó Heñin.

Las 8 cámaras con las que cuenta el club exponen el movimiento de los delincuentes que, fuentes de la investigación destacan, se movilizaron con profesionalismo. «No nos queda dudas que fue alguien que conoce del oficio, normalmente son gente que no solo saben pilotar aviones, sino también que saben de mecánica , electricista porque pueden solucionar cualquier inconveniente. De hecho, no estaba la llave del avión, se forzó eso y se lo hizo arrancar haciendo puente», destacó Heñin en declaraciones a La Radio.

En la misma sintonía, y descartando complicidad interna , Canteros manifestó a DCH que «está descartado porque esta gente entró con violencia, por eso está caratulado robo, rompieron candados del portón, rompieron los candados del hangar, el avión fue forzado, le hicieron un puente para hacerlo marchar, quedaron rastros de cable. Mucha experiencia de algún piloto profesional, el piloto que se llevó el avión no es un improvisado».

Pese a las declaraciones de Canteros, Heñin deslizó que si podría haber complicidad con los delincuentes. «Evidentemente alguien hizo inteligencia porque fueron directamente a ese avión, ¿por qué digo eso? porque ese es uno de los aviones que por sus características es utilizado para actividades ilegales, porque tiene bastante velocidad, puede despegar y aterrizar en corto espacio y tiene bastante autonomía. Con un tanque lleno puede hacer unos 1200 km», dijo.

La justicia tomó muestras de barbijos que los ladrones dejaron tirados en el lugar y también de las gaseosas que tomaron. «En algunos casos no se pudo tomar muestras porque usaron guantes», añadió Heñin.

EL TRABAJO DEL FISCAL

Canteros detalló que el fiscal Víctor Recio está en comunicación con las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la máxima autoridad nacional de aeronáutica, también lo llamó la doctora Gloria Zalazar para ofrecer todo lo que se pueda desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. «No es algo habitual, anoche me decía Fernando Heñin, juez de Cámara y directivo del aeroclub, que en los últimos 30 años ocurrieron tres robos de aviones, no es algo en lo que se tenga experiencia ni que ocurra habitualmente», señaló.

Es por eso que el Recio está analizando por estas horas su competencia ya que pese a que el robo es un delito ordinario, al tratarse de una avioneta podría ser investigado por la Justicia Federal.



