Piden la prisión preventiva para el padre de dos niños por un caso de abuso: «Creo que merecemos como familia que esté preso Mariano Bosio»

Jimena Ruíz Díaz es la madre de dos niños que sufrieron abuso sexual, ella denunció a su ex pareja y padre de ambos niños, Mariano Germán Bosio, como el responsable de los hechos.

Pide la prisión preventiva para el hombre por considerar un riesgo para su integridad física que permanezca libre. Los niños declararon recientemente en Cámara Gesell, una de las más fuertes pruebas que tiene la causa.

En diálogo con Diario Chaco, Jimena Ruíz Díaz comentó cómo viven esta situación y cuál es su reclamo de Justicia.

Comenzó relatando que «estamos en una causa por abuso sexual, hace un año y medio más o menos, la denuncia penal se hizo en mayo de este año y la semana pasada se llevó a cabo la Cámara Gesell en la que los chicos pudieron contar lo que pasó. Y se confirmó que el autor del hecho fue el padre, definitivamente».

Además, sobre el hombre rige la prohibición de acercamiento hacia los menores: «Yo prohibí el contacto hasta la prohibición de acercamiento. Su postura siempre fue por supuesto que es inocente, pero las infancias no mienten, de eso estoy segura. Yo les voy a creer siempre a mis hijos», dijo la mujer.

Se refirió también al perfil de Bosio, ante muchas personas que, según comentó, se mostraron sorprendidas por las acusaciones: «Yo entiendo que hay mucha gente sorprendida porque para las afueras él era un gran padre, una gran pareja, pero puertas adentro nadie ve las situaciones que uno vive al lado de esa persona que, indirectamente, van llevando a uno hacia un lugar del que luego cuesta mucho salir. Él es inocente a la vista de mucha gente que, está bien, cada uno elige creerle a quien elige creerle, y yo elijo creerles a mis hijos«.

«Ninguna infancia miente, no solo mis hijos. Las infancias no mienten, no hablan de cosas que no conocen. Por eso en importante que les crean a ellos, los chicos no mienten, no saben manipular con esas cosas. No tienen la capacidad de mentir sobre cosas que no conocen, que no deberían conocer y que muchos conocen a manos de sus abusadores. Pero ni siquiera así tienen ellos una comprensión de lo que significa solo eso«, remarcó.

Bosio estaba citado a declarar el miércoles, pero mediante su abogado, presentó un certificado por Covid y la audiencia se pasó al próximo jueves. «Nuestro pedido es celeridad en la Justicia y que se expidan en los tiempos que las victimas necesitamos. No solo en mi caso, yo creo que, en todos los casos, los abusadores tienen que estar presos desde el día uno de manera preventiva, hasta el juicio. Y es eso lo que pedimos», dijo.

«Queremos creer que el jueves que viene, que va a ser la audiencia, va a suceder. Nosotros tenemos fe en la Justicia, creemos que va a llegar. La verdad es que la fiscal Roxana Soto, que fue quien llevó adelante esta causa y tuvimos la oportunidad de hablar en una ocasión, vi predisposición y entendimiento hacia nuestra familia, hacia nuestra causa. En esta audiencia va a estar el fiscal Víctor Recio, porque mañana ya entran de feria y va a ser el fiscal Recio el que va a decidir si va preso o no. No hablé con él, yo no quiero poner una presión, ni siquiera con esto«, dijo sobre lo que ocurrirá en los próximos días.

Sobre lo que esperan lograr, destacó: «Lo que nosotros esperamos para el jueves es que le dicten la detención en ese momento, pero no lo sabemos, eso lo decide el fiscal. Ni siquiera sabemos la carátula de la causa, queremos que sea «Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo«, que es la más grave, que no es excarcelable».

«Creo que merecemos como familia, mis hijos como víctimas, que esté preso Mariano Bosio», cerró.

Diario Chaco

