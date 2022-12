Nancy Sotelo denunció que el supuesto femicida de su hermana utiliza Instagram desde la cárcel: «Realiza publicaciones pisoteando la herida»

Nancy Sotelo, titular del INADI y hermana de Soledad Sotelo, apuntó en redes sociales contra Maximiliano Quiróz, el hombre acusado del femicidio de su hermana, por el uso de Instagram desde la cárcel.

Según afirmó la funcionaria, Quiróz le da un uso trágico a la red social Instagram: «Realiza publicaciones pisoteando la herida que arrastramos desde el año pasado, cuando él torturó y asesinó a mi hermana».

Además, se mostró molesta por la capacidad de personas privadas de la libertad para usar celulares. «No es para esto. Quienes son responsables de la tenencia de estos dispositivos, también son responsables del uso que los detenidos hacen de los mismos», sentenció.

En este sentido, Sotelo pidió «justicia y respeto» y recordó que el próximo 8 de enero se leerá la sentencia.

«Justicia se hará el 8 cuando se lea la sentencia, ¿y el respeto para cuando? El propio Estado es responsable. Soy guardiana de la memoria de mi hermana, por ella y por todas nos seguiremos cuidando entre nosotras».

LA CAUSA

La posibilidad de que la causa se resuelva en un juicio abreviado es alta, aunque la familia de Soledad Sotelo anunció que sólo aceptará la opción «siempre y cuando la condena sea perpetua».

En caso de no haber resolución, las audiencias avanzarán hacia un Juicio por Jurados. La fiscal N°11, Noelia Encinas, firmó el requerimiento de elevación a juicio contra Quiróz por los delitos de «homicidio calificado por el vínculo, por ensañamiento y darse en contexto de violencia de género -femicidio-«.

Para Encinas, «no obra ni un solo indicio que permita siquiera mantener una mínima duda de que el autor de tal atroz crimen fue otra persona y no el imputado Quiroz, sumado a que el tipo de agresión, por la cantidad de puñaladas que recibió Soledad Sotelo son propias de crímenes de los especificados en el inc. 11 del Art 80 y no de un robo, como se pretende, inútilmente, esbozar».

Diario Chaco

