Sáenz Peña: Dejaron en libertad al sujeto que agredió brutalmente a su pareja

SP Noticias pudo saber mediante la denunciante que Emanuel, quien la agredió el pasado 10 de diciembre porque no llegó a la vivienda que compartían a un horario que él le impuso, fue puesto en libertad por la fiscal que llevaba el caso, Liliana Lupi.

«Pagaron 100 mil pesos a un abogado y lo sacaron. Ahora estoy a merced de ese violento, con miedo a cruzarmelo. La verdad la justicia me soltó la mano. Lupi considera q son lesiones leves, olvidandose que me privó de mi libertad todo lo que quiso, me amenazó y golpeó con el cabo de un cuchillo en la cabeza. La justicia me soltó la mano. Sinceramente es un día muy triste para mi» comentó N. a este portal, «es puro show, los daños físicos y psicológicos los tapan con plata, ¿qué? ¿la plata vale más que mi vida?» agregó

De una breve entrevista con la víctima, dio a conocer que solo se encuentra con la contención de su familia y amigas «me acerqué hasta la Oficina de Diversidad y Género pero solo me anotaron en una lista de espera. Supuestamente me dijeron que tienen mucha demanda. No cuento con asistencia psicológica todavía. Si yo lo hubiera matado, yo estaría presa desde el primer día por más en defensa propia que hubiera sido».

N. agregó que la madre de su ex pareja lo cubre, protege y apaña «Ella es mujer y ve lo que su hijo le hace a otra mujer, pero es madre soltera, creo que por eso lo protege tanto. A mis amigas le reacciona a sus historias en Instagram. Supongo para que ellas me cuenten que lo hace, no se. Ya algunas lo bloquearon» se lamentó. «Quiero que esto se conozca porque tengo miedo, me duele que se meta en las redes sociales de mis amigas para hacerme saber que está libre» finalizó.

El Caso

El 10 de diciembre, N. denunció a Emanuel, quien fue su pareja, tras haberla golpeado salvajemente porque ella había llegado una hora después de lo que él le había impuesto. La acusó de serle infiel, le revisó el celular mientras la insultaba y cuando ella quiso esconderse en el baño, rompió la puerta de una patada y la sacó a rastras para seguir golpeándola. El sujeto ya había sido violento con ella en otras ocaciones de manera psicológica, la encerraba en la casa para que N. no se fuera y le sacaba el celular para que no se comunicara con nadie.

